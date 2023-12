Forte vento di maestrale in Sardegna: raffiche a 130 km/h, tetto scoperchiato a Siniscola

MeteoWeb

La Sardegna è attualmente in uno stato di allerta massima a causa del forte vento di maestrale, che sta colpendo l’isola con raffiche che raggiungono i 130 km/h da Nord a Sud. Durante la notte, nella località La Caletta, vicino a Siniscola nella provincia di Nuoro, il vento ha sradicato un tetto che, dopo un volo di alcuni metri, è caduto in strada, precisamente sull’asfalto di via Sauro. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma si sono registrati numerosi danni alle auto parcheggiate. Anche in via Piemonte a Siniscola, diverse case hanno subito danni strutturali a causa del vento intenso.

I vigili del fuoco sono attivi in diversi luoghi, da Porto Torres a Cagliari, nell’Oristanese e nel Sulcis, dove stanno affrontando diverse situazioni di emergenza. Gli interventi riguardano principalmente alberi spezzati dalla forza del vento. Ieri si sono verificati incidenti stradali e disagi nei collegamenti marittimi sia con la Penisola che con le isole minori, con forti ritardi e cancellazioni a causa delle raffiche di vento che hanno raggiunto la forza otto e onde che hanno raggiunto un’altezza di sette metri, scoraggiando la navigazione.

A Cagliari, il Comune ha attivato un piano di emergenza per garantire la sicurezza delle persone, ordinando la chiusura di parchi e cimiteri. Il Comune sottolinea che la situazione di allerta rimarrà in vigore fino a quando non saranno superate le condizioni di emergenza.

