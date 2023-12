Furiosa tempesta di vento in Piemonte: il föhn fa schizzare le temperature, raffiche da uragano | FOTO

MeteoWeb

Oggi, nel giorno del Solstizio d’Inverno, soffia furioso il vento di Maestrale, soprattutto sui mari di ponente e sui rilievi alpini. Attivato anche il föhn in Pianura Padana con temperature ben oltre la media climatica. L’espansione di un anticiclone atlantico verso l’Europa occidentale e la progressiva discesa di una vasta area depressionaria di origine polare verso l’arco alpino centro-orientale hanno determinato, già da ieri, una decisa intensificazione della ventilazione in Piemonte, dapprima con venti da Nord/Ovest molto forti in quota e successivamente con la progressiva estensione del föhn agli sbocchi vallivi e alle aree collinari, riporta Arpa regionale.

A causa del föhn le temperature nella notte salite quasi a +20°C sulle pedemontane di Lanzo, Susa e Pinerolo. Numerose sono le segnalazioni di danni provocati dalle violente raffiche di vento, con la provincia di Torino e, in particolare, il Canavese, tra le zone maggiormente colpite. Situazione critica nella zona di Sacra di San Michele, dove le raffiche di vento hanno raggiunto la velocità impressionante di 224 km/h, mentre in molte altre aree si registrano valori superiori ai 150 km/h. A Nole (TO) le raffiche di vento hanno raggiunto i 118 km/h nella notte. Gli effetti sono soprattutto alberi sradicati e tetti scoperchiati, con particolare riferimento al quartiere Bellavista di Ivrea.

Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate sin da ieri sera in numerosi interventi volti a fronteggiare i danni causati dal vento. La situazione, al momento, sembra destinata a perdurare per l’intera giornata, mantenendo elevato il livello di emergenza. Non solo danni strutturali: sono state segnalate anche situazioni di pericolo, come confermato dallo sviluppo di un incendio a Sant’Ignazio, sopra Lanzo, il quale, alimentato proprio dalle forti raffiche di vento, si sta progressivamente estendendo.

