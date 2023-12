Forte vento in Sardegna: tragedia sfiorata sulla Statale 125, coinvolti un camion e due auto

MeteoWeb

Per il forte vento che sta soffiando sulla Sardegna, con raffiche anche oltre i 100km/h, si è rischiata la tragedia sulla Statale 125 var, all’altezza di San Vito. Un camion Iveco, condotto da un autista di 44 anni di Tortolì, mentre transitava a si è trovato davanti improvvisamente in mezzo alla carreggiata un cartello stradale, piegato dal vento, non riuscendo ad evitare l’impatto. Il camion ha riportato ingenti danni alla parte alta della cabina di guida e il vetro frantumato. Illeso l’autista.

Inoltre una Volkswagen Polo, con a bordo due infermiere di 62 e 54 anni, che seguiva a distanza il camion non si è accorta che sulla carreggiata, in seguito all’impatto con il camion, erano finiti numerosi detriti tra cui un grosso palo in ferro del cartello, finito sotto l’auto causando ingenti danni alla carrozzeria e al motore. Coinvolto anche un terzo veicolo, ma che non ha riportato grossi danni. Sul posto sono intervenute due pattuglie del Nucleo radiomobile dei Carabinieri di San Vito, i Vigili del Fuoco e le squadre di pronto intervento dell’Anas per liberare la sede stradale.

