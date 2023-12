Forte vento in Sicilia: sfiorate raffiche di 100km/h, danni a Palermo e provincia

MeteoWeb

Un forte vento sta sferzando la Sicilia oggi, con maggiore intensità nel Palermitano dove le raffiche hanno toccato i 70-80km/h in molte località. Spiccano le raffiche di 98km/h registrate a Termini Imerese, 87km/h a Villabate, 79km/h a Monreale, 75km/h a Bagheria, 65km/h a Palermo. Le forti raffiche di vento hanno provocato danni a Palermo e provincia, dove si segnalano alberi caduti, pali pericolanti e tetti divelti. Impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale.

Nella zona di Valdesi due alberi sono crollati al suolo. Stessa situazione si è verificata sull’autostrada Palermo-Catania e in via Castellana. Nei pressi della scuola Orestano sono caduti rami dalle palme dell’istituto ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Situazione critica anche in provincia dove ci sono stati crolli di alberi e di rami sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo all’altezza dello svincolo di Balestrate. Alberi pericolanti a Monreale in via Linea Ferrata e in via Ugo La Malfa. Distacco di intonaco in via Carmelo Onorato e in via Diego De Amicis, e pali pubblicitari e della luce in via Alberigo Albricci. Intervento anche per una guaina volata via dal tetto in largo Ispica. Divelto un tetto in via Messina Marine è volato un tetto.

