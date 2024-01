Nel 2024 il traffico aereo batterà i record del 2019: “settore in forte crescita”

MeteoWeb

Il traffico aereo internazionale tornerà nel 2024 a superare i livelli precedenti alla profonda crisi causata dalla pandemia. E’ quanto sostengono i principali player del settore dell’aviazione a livello mondiale: per IBA, società britannica di consulenza in ambito aeronautico, nel corso di quest’anno “la capacità delle compagnie aeree supererà finalmente i livelli del 2019“, valutazione condivisa dalla statunitense Boeing che conferma che “il traffico internazionale tornerà ai livelli pre-covid” e dall’europea Airbus che prevede “un pieno recupero del settore dell’aviazione dopo la crisi pandemica“. La crescita del Trasporto aereo nel mondo vedrà anche l’arrivo di oltre 40mila nuovi velivoli nei prossimi venti anni, costringendo le compagnie aeree ad assumere migliaia di nuovi piloti, assistenti di volo e anche tecnici per la manutenzione.

Sarà questo uno dei temi al centro di “Fly Future 2024“, terza edizione dell’evento di orientamento e informazione per i giovani interessati a lavorare nel settore dell’aviazione e dello spazio, che si svolgerà nei giorni 20 e 21 febbraio presso l’Università Europea di Roma. “La crescita del Trasporto aereo a livello internazionale offrirà nei prossimi anni notevoli opportunità di lavoro per i giovani anche nel nostro Paese, non solo come piloti, ma anche come assistenti di volo, personale di terra o tecnici di manutenzione – afferma Luciano Castro, presidente di Fly Future -. Durante il nostro evento, i partecipanti potranno incontrare un gran numero di professionisti, manager ed esperti, così da poter avviare nel migliore dei modi un’eventuale carriera nel mondo del volo“.