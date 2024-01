Il 23 gennaio 2003 l’ultimo contatto con la sonda Pioneer 10

MeteoWeb

Il 23 gennaio 2003, il Deep Space Network della NASA ha ricevuto l’ultimo segnale dalla sonda Pioneer 10. La sonda era a una distanza di oltre 12 miliardi di km dalla Terra, circa 80 unità astronomiche (AU). Il lancio è avvenuto il 2 marzo 1972 ed è stata la prima sonda a raggiungere la velocità di fuga dal Sistema Solare. Nel corso della sua missione, ha esplorato Giove e Saturno, e ha raccolto preziose informazioni su questi pianeti e sui loro anelli.

L’ultimo segnale ricevuto da Pioneer 10 era un semplice segnale acustico (durata di circa 2,5 secondi e intensità di circa 100 picowatt), che indicava che la sonda era ancora in funzione. Tuttavia, la potenza del segnale era così debole che non è stato possibile ricevere ulteriori comunicazioni. Pioneer 10 è destinata a continuare il suo viaggio nello Spazio interstellare per miliardi di anni. Si stima che la sonda impiegherà circa 20mila anni per raggiungere la stella Aldebaran, che si trova a circa 65 anni luce dalla Terra.

L’ultimo contatto con Pioneer 10 è stato un momento storico per l’esplorazione spaziale. La sonda ha dimostrato che è possibile per le sonde terrestri raggiungere distanze impensabili e ha aperto la strada a nuove esplorazioni del Sistema Solare e dello Spazio interstellare.