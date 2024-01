Il 28 gennaio 1596 moriva Francis Drake, sconfisse l’Invincibile Armata

MeteoWeb

Il 28 gennaio 1596, a bordo della sua nave ammiraglia, la Golden Hind, Sir Francis Drake morì a soli 55 anni. Drake era un corsaro, navigatore e politico inglese, uno dei più famosi eroi dell’Inghilterra elisabettiana. Nacque a Tavistock, in Inghilterra, nel 1540. Iniziò la sua carriera come corsaro, attaccando navi spagnole e depredando i loro tesori. Nel 1577, Drake salpò da Plymouth con una flotta di cinque navi per circumnavigare il globo. Dopo tre anni di viaggio, Drake tornò in Inghilterra nel 1580, diventando il primo inglese a completare questa impresa.

La fama di Drake crebbe ulteriormente nel 1588, quando contribuì alla sconfitta dell’Invincibile Armata, con l’aiuto di una tempesta. Drake fu nominato vice ammiraglio e condusse la sua nave, la Golden Hind, in prima fila nella battaglia.

Nel 1596, Drake era al comando di una flotta di 27 navi che aveva il compito di attaccare le colonie spagnole in America centrale. La flotta arrivò al largo della costa di Panama il 17 gennaio e iniziò a bombardare la città di Portobelo. Drake stesso fu ferito in battaglia e contrasse la dissenteria. Morì il 28 gennaio, mentre la flotta era ancora al largo di Portobelo.

La morte di Drake fu un duro colpo per l’Inghilterra. Era un eroe nazionale, ammirato per il suo coraggio, la sua abilità marinaresca e le sue imprese. La sua figura divenne un simbolo della lotta dell’Inghilterra contro la Spagna e del suo crescente potere marittimo. Drake fu sepolto in mare, in una bara di piombo, al largo della costa di Panama.

Francis Drake e la sconfitta dell’Invincibile Armata, con l’aiuto di una tempesta

Come accennato, Drake contribuì alla sconfitta dell’Invincibile Armata con l’aiuto anche di una tempesta. La flotta spagnola, forte di oltre 130 navi, salpò da Lisbona nel maggio 1588 con l’obiettivo di invadere l’Inghilterra. Drake era al comando di una flotta di 34 navi inviata a intercettare l’Invincibile Armata.

Drake attaccò la flotta spagnola ripetutamente, causando danni e vittime. La tempesta, che si abbatté sulla flotta spagnola mentre si trovava al largo delle coste inglesi, e peggiorò ulteriormente la situazione. Molte navi spagnole vennero affondate o danneggiate e le restanti furono costrette a ritirarsi.

La sconfitta dell’Invincibile Armata fu una grande vittoria per l’Inghilterra e un duro colpo per la Spagna. La battaglia segnò l’inizio della fine dell’egemonia spagnola nei mari.

