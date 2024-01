Clima, 3 disastri idrogeologici al giorno in Brasile nel 2023

MeteoWeb

Nel 2023, il Brasile ha registrato una media di tre disastri idrogeologici al giorno, per un totale di 1.161 calamità nel corso dell’anno. Il risultato di tali eventi sono stati 9.263 feriti, 524mila sfollati e perdite economiche per 25 miliardi di real (5 miliardi di euro). Lo riferisce il Centro nazionale per il monitoraggio e l’allarme sui disastri naturali (Cemaden), evidenziando che il record assoluto di eventi è stato favorito dai cambiamenti climatici e dal fenomeno climatico noto come El Niño.

Almeno 716 disastri – pari al 61,7% del totale – hanno avuto natura idrologica, come ad esempio gli straripamenti dei fiumi, mentre altri 445 – pari al 38,3% – hanno avuto natura geologica, soprattutto frane. Oltre a questi incidenti, il Cemaden ha registrato nel 2023 anche un gran numero di allarmi: ben 3.425.

