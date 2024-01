Salute, 3 tazze di tè al giorno sono l’elisir di lunga vita: lo studio

MeteoWeb

Il segreto per vivere più a lungo? Basta bere tre tazze di tè al giorno. È quanto sostiene uno studio della Sichuan University di Chengdu, in Cina, pubblicato sulla rivista The Lancet Regional Health – Western Pacific. I ricercatori hanno esaminato i dati di quasi 14.000 volontari britannici e cinesi e hanno rilevato che tre tazze di tè al giorno potrebbero rallentare l’invecchiamento biologico. Il tutto grazie ai potenti composti che si nascondono in una tazza di tè.

È scientificamente provato, infatti, che il tè nero sia ricco di sostanze legate al miglioramento della salute del cuore, dell’intestino e del cervello. Studi sugli animali hanno anche suggerito che i flavonoidi, composti antinvecchiamento e antiossidanti capaci di contrastare l’azione dei radicali liberi, di cui il tè è ricco, possono allungare l’aspettativa di vita di vermi, mosche e persino topi.

Lo studio

Gli scienziati hanno analizzato i dati di 5.998 britannici di età’ compresa tra 37 e 73 anni e di 7.931 persone di età compresa tra 30 e 79 anni in Cina. I partecipanti sono stati interrogati sulle loro abitudini relative al consumo di tè, compreso il tipo, verde, nero, giallo o oolong, quello tradizionale cinese, e il numero di tazze bevute al giorno. Il gruppo di ricerca ha poi confrontato i marcatori dell’invecchiamento, tra cui la pressione sanguigna, il colesterolo e la percentuale di grasso corporeo, dei partecipanti per calcolare la loro età biologica.

I ricercatori hanno rilevato, in coloro che bevevano abitualmente tè, modelli che indicavano un invecchiamento biologico più lento. Questi avevano maggiori probabilità di essere di sesso maschile, consumare alcol e seguire una dieta più sana. Avevano, inoltre, meno probabilità di soffrire di insonnia e di sintomi di ansia.

“La ricerca suggerisce che il consumo di circa tre tazze di tè o di sei-otto grammi di foglie di tè al giorno è in grado di offrire i benefici anti-invecchiamento più evidenti”, hanno dichiarato gli autori. “Il consumo moderato ma constante di tè ha mostrato i maggiori benefici anti-invecchiamento“, hanno aggiunto i ricercatori. Coloro che hanno smesso di bere tè hanno, invece, mostrato un aumento dell’invecchiamento biologico.

“I polifenoli, le principali sostanze bioattive del tè, sono stati segnalati per modulare il microbiota intestinale, che potrebbe avere un effetto importante sulla regolazione dei cambiamenti legati all’età nel sistema immunitario, nel metabolismo e nella funzione cognitiva”, hanno osservato gli scienziati.

Sebbene i ricercatori non abbiano esaminato se determinati tipi di tè influiscano sull’invecchiamento biologico, non sono state riscontrate differenze sostanziali tra i consumatori di tè nel Regno Unito e in Cina, dove sono più diffusi rispettivamente il tè nero e il tè verde. Inoltre, non sono state riscontrate differenze tra tè caldo o freddo. Ma, tra i limiti dello studio, i ricercatori hanno annoverato il fatto che non hanno registrato le dimensioni delle tazze da tè utilizzate dai partecipanti. Lo studio, inoltre, è stato solo osservazionale, quindi non può dimostrare che il consumo di tè sia responsabile del rallentamento dell’invecchiamento biologico.

