Il 31 gennaio 1971 la missione Apollo 14 parte verso la Luna

Il 31 gennaio 1971 gli astronauti dell’Apollo 14, il comandante Alan Shepard, il pilota del modulo di comando Stuart Roosa e il pilota del modulo lunare Edgar Mitchell, partirono dal Kennedy Space Center in Florida per una missione sulla Luna. Il lancio fu perfetto, con il Saturn V che spiccò il volo. Gli astronauti trascorsero i successivi 3 giorni in orbita attorno alla Terra, preparandosi per l’atterraggio sulla Luna.

Il 5 febbraio 1971, Shepard e Mitchell si imbarcarono sul modulo lunare Antares e si separarono dal modulo di comando Kitty Hawk. Dopo un viaggio di 2 ore, Antares atterrò con successo nella Rima Hadley, una valle situata sulla parte nascosta della Luna.

Shepard e Mitchell trascorsero 3 giorni sulla Luna, trascorrendo il tempo esplorando Rima Hadley e raccogliendo campioni di roccia.

Gli astronauti dell’Apollo 14 tornarono sulla Terra il 9 febbraio 1971, ammarando nell’Oceano Pacifico. La missione fu un successo totale, segnando un importante traguardo nel programma Apollo.

