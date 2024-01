Clima, oltre 9mila grandinate in Europa nel 2023: all’Italia il record per la grandine gigante

MeteoWeb

È l’Italia il Paese europeo maggiormente colpito da grandine gigante nel 2023. Secondo i dati raccolti dall’European Severe Weather Database, lo scorso anno si sono verificati 9627 episodi in tutto il continente; tra questi, 1931 hanno riguardato chicchi di grandine superiore ai 5 centimetri e 92 chicchi con diametro maggiore di 10 centimetri. Tutte e tre le metriche sono state le più alte mai registrate nel database, rendendo il 2023 la terza stagione grandinigena da record di fila.

Il Paese con il maggior numero di segnalazioni di grandinate di grandi dimensioni è stato la Francia (1502), seguita da vicino dall’Italia con 1468 segnalazioni. Tuttavia, in termini di grandinate più dannose, il nostro Paese è in testa con 596 segnalazioni di grandine molto grande e 67 di grandine gigante, rispetto alle 280 e 10 della Francia. Il 30,9% delle segnalazioni di grandine molto grande e il 72,8% di grandine gigante riguardano proprio l’Italia. Al terzo posto c’è la Germania.

All’Italia il record di grandine più grande d’Europa

Il record di grandine più grande d’Europa (fotografata) è stato battuto due volte in soli 5 giorni in Italia: il 19 luglio a Carmignano di Brentas è caduto un chicco da 16 centimetri (dal peso di 484 grammi) e il 24 luglio a Azzano Decimo, un maxi chicco da 19 centimetri. Grandine gigante è caduta anche in altri Paesi: Slovenia (la grandine più grande ha raggiunto i 13,8 cm), Bulgaria (13 cm), Croazia (13 cm), Francia (11 cm), Spagna (11 cm), Bosnia (11 cm), Germania (10 cm) e Russia (10 cm).

Impatto sociale ed economico della grandine grossa

La grandine di grandi dimensioni ha avuto un forte impatto sociale ed economico. Almeno 328 persone sono rimaste ferite a causa della grandine, ma il numero reale è probabilmente molto più alto, dato che le ferite più leggere causate dalla grandine non sono ben coperte dai media. La maggior parte dei feriti (242) è stata segnalata in Italia. La grandine ha causato anche ingenti danni economici. Il rapporto Munich-RE ha dichiarato che le grandinate italiane sono costate miliardi di dollari.

Nell’infografica di GEA, il monitoraggio dall’European Severe Weather Database sulle grandinate in Europa nel 2023.

