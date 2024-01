Accusa un malore sulla battigia: muore surfista a Calambrone, nel Pisano

MeteoWeb

Tragedia sul litorale pisano nel pomeriggio di oggi, martedì 2 gennaio. Alcune persone sulla spiaggia di Calambrone hanno notato un uomo riverso in acqua e privo di coscienza. Hanno immediatamente chiesto aiuto al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e allertato anche la capitaneria di porto. Si trattava di un surfista di 62 anni, che ha accusato un malore dopo avere trascorso un po’ di tempo in mare sulla sua tavola da surf.

Il personale del 118 ha praticato alcune manovre rianimatorie sulla spiaggia per mantenere in vita l’uomo, che è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso pisano. Le condizioni del surfista, di La Spezia, sono parse subito molto gravi: è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dove i medici non hanno potuto fare nulla.