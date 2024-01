Altra acqua alta a Venezia oggi: il Mose protegge la città

MeteoWeb

Seconda acqua alta del 2024 a Venezia questa mattina, quando alle ore 8 è stata raggiunta una punta di 112cm alla Bocca di Porto del Lido e 108cm alla Piattaforma del Cnr posta al largo della laguna. Con questi livelli, è stato attivato il Mose, che ha mantenuto il livello dell’acqua a 88cm in città, secondo i dati dell’Ufficio maree del Comune di Venezia. L’azione delle paratoie mobili ha permesso così di lasciare all’asciutto il centro storico.

Per domani, mercoledì 10 gennaio, è prevista un’altra massima di 105 centimetri per le ore 9.25, con la possibilità di un altro sollevamento del Mose.

Le maree di questo periodo sono effetti della “sessa”, l’oscillazione del bacino adriatico al passaggio di perturbazioni violente come quelle dei giorni scorsi, sostenuti dal vento da Est sulla costa, che accumula l’acqua verso la costa, e dalla marea astronomica legata alle fasi lunari. Dal pomeriggio di oggi, il Mare Adriatico dovrebbe “svuotarsi”, a partire dalle zone meridionali, con venti che gireranno a Nord, con conseguente effetto sulla marea in laguna.

