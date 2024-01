Acqua salata sotto la lente: finestra molecolare e le sue implicazioni

MeteoWeb

Nel mondo della scienza, ogni tanto emergono scoperte che rivoluzionano la nostra comprensione di fenomeni apparentemente comuni. Recentemente, un team di ricercatori ha fatto una scoperta sorprendente che sta ridefinendo il nostro approccio all’organizzazione molecolare dell’acqua salata, gettando nuova luce su un elemento essenziale per la vita sulla Terra.

Lo studio

L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato stampa dell’Università di Cambridge, dove il chimico teorico Yair Litman ha spiegato che la superficie delle soluzioni elettrolitiche, precedentemente considerata come il punto focale per le interazioni ioniche, non è il vero epicentro di tali processi. Invece, gli ioni si trovano in uno strato sottostante, un dettaglio che richiede una revisione completa dei modelli attualmente presenti nei libri di testo scientifici.

La chiave di questa scoperta è stata l’applicazione di una versione avanzata della tecnica di radiazione laser chiamata generazione di somma di frequenze vibrazionali (VSFG). Questa tecnica, combinata con modelli alimentati da reti neurali, ha permesso ai ricercatori di esaminare con precisione le vibrazioni molecolari alle scale più piccole, rivelando la distribuzione degli ioni e la loro polarità sulla superficie delle soluzioni elettrolitiche.

La “finestra molecolare”

Il metodo è stato descritto come una sorta di finestra molecolare, permettendo ai ricercatori di guardare oltre la superficie e comprendere come gli ioni si organizzano in uno strato sottostante. Secondo Litman, “il nostro lavoro dimostra che la superficie delle semplici soluzioni elettrolitiche ha una distribuzione ionica diversa da quella precedentemente pensata e che lo strato sottostante, arricchito di ioni, determina come si organizza l’interfaccia.”

In termini più semplici, l’esperimento ha gettato luce su cosa accade ai confini di molte soluzioni elettrolitiche liquide, fornendo un quadro più completo dell’organizzazione molecolare. Questa comprensione approfondita non solo ha implicazioni nell’ambito della chimica, ma si estende anche a diverse discipline, come la climatologia.

Il chimico Litman ha sottolineato che la conoscenza di come gli ioni si organizzano sulla superficie dell’acqua salata può avere impatti significativi nella proiezione degli effetti dei cambiamenti climatici. Ad esempio, i modelli di superficie dell’oceano, vitali per comprendere le dinamiche atmosferiche, potrebbero beneficiare da questa nuova prospettiva sulla distribuzione ionica.

Il fisico molecolare Mischa Bonn dell’Istituto Max Planck per la Ricerca sui Polimeri ha aggiunto che queste interfacce molecolari sono ubiquitarie sul nostro pianeta. Lo studio di tali fenomeni non solo contribuisce alla nostra comprensione fondamentale, ma può anche portare a sviluppi tecnologici significativi. Bonn ha dichiarato: “Stiamo applicando questi stessi metodi per studiare interfacce solido/liquido, che potrebbero avere applicazioni potenziali in batterie e immagazzinamento di energia.”

La finestra molecolare aperta da questo studio ci invita a esplorare un mondo nascosto sotto la superficie delle cose familiari, offrendo una visione più chiara di come funziona il nostro ambiente.