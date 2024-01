Aereo dell’ONU si schianta in Somalia: un morto e due feriti

MeteoWeb

Incidente mortale per un aereo cargo kenyano che si è schiantato in Somalia. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’aeroporto di El-Barde, nella regione sudoccidentale del Paese. Il pilota del velivolo, che stava trasportando forniture umanitarie agli uffici regionali dell’agenzia del Programma alimentare mondiale (Pam), è deceduto e due passeggeri sono rimasti feriti. Lo ha riferito la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia, come riportato dal sito Kenyans, che attribuisce l’aereo, un Fokker 50 cargo, alla compagnia keniota Jetways Airlines.

“Le Nazioni Unite stanno collaborando con l’appaltatore della compagnia aerea e con le autorità del governo federale per indagare sull’incidente”, si legge in un comunicato.