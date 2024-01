Aggiornamento iOS 17.3 in arrivo: iPhone più sicuri e funzionali

MeteoWeb

Il mondo Apple è in fermento in attesa del lancio imminente di iOS 17.3, secondo indiscrezioni emerse da leak affidabili. Se le voci saranno confermate, l’aggiornamento del software per iPhone dovrebbe vedere la luce all’inizio di febbraio, portando con sé una serie di nuove funzionalità e miglioramenti significativi. La recente pubblicazione della terza beta per sviluppatori di iOS 17.3 ha ulteriormente alimentato l’entusiasmo, presentando alcune importanti caratteristiche orientate alla sicurezza.

Dopo il ritiro della Beta 2 di iOS 17.3, oggetto di alcune critiche per presunti problemi nel funzionamento di alcuni iPhone, Apple torna a sorprendere con il rilascio della terza Developer Beta. Questa nuova versione, sebbene apparentemente un “aggiornamento minore,” si concentra sulla risoluzione di bug e problemi tecnici che hanno afflitto la precedente release, contribuendo così a garantire un’esperienza utente più fluida e affidabile.

Novità di iOS 17.3

La vera novità di iOS 17.3 è rappresentata dalla tanto attesa funzione “Stolen Device Protection” per iPhone, un ulteriore baluardo per la sicurezza delle informazioni personali degli utenti. Questa caratteristica consente di limitare l’accesso a dati sensibili in caso di furto del dispositivo. Quando attivata, offre un livello di sicurezza extra per operazioni cruciali, come l’accesso alle password del Portachiavi di iCloud, la disattivazione della Modalità Smarrito e gli acquisti effettuati tramite Safari. Sorprendentemente, per accedere a queste funzioni, sarà necessario utilizzare il Face ID o il Touch ID, rendendo il solo Passcode obsoleto.

Tra le funzionalità “super-protette” figurano la modifica della password dell’ID Apple o del Passcode dell’iPhone, il blocco di Trova iPhone e la disabilitazione del Face ID. Queste misure mirano a garantire un controllo totale sulla sicurezza del dispositivo e delle informazioni personali degli utenti.

Infine, iOS 17.3 porta con sé le Playlist Collaborative su Apple Music, un’aggiunta che era originariamente prevista per iOS 17.2 ma è stata posticipata all’aggiornamento successivo. Questa funzionalità consentirà agli utenti di creare playlist in modo collaborativo, arricchendo ulteriormente l’esperienza musicale su piattaforma Apple.

iOS 17.3 si preannuncia come un aggiornamento che non solo migliorerà la sicurezza dei dispositivi Apple ma offrirà anche nuove e attese funzionalità, soddisfacendo le aspettative degli utenti più esigenti. L’attesa è sempre più palpabile, e il prossimo febbraio potrebbe essere il mese in cui gli utenti potranno godere appieno delle potenzialità offerte da questa ultima versione del sistema operativo iOS.