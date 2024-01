Airbus acquista la quota di Eutelsat OneWeb nella joint venture per la produzione di costellazioni satellitari

MeteoWeb

Airbus U.S. Space & Defense, Inc. ha annunciato il completamento di un accordo con Eutelsat OneWeb per l’acquisto della sua quota del 50% della joint venture Airbus OneWeb Satellites (AOS). Airbus è ora l’unico proprietario di AOS e dell’impianto di produzione di satelliti di Merritt Island, in Florida. Si prevede che la nuova struttura garantirà la massima efficienza e una maggiore competitività per i clienti commerciali, istituzionali e della sicurezza nazionale.

“Questo accordo rafforza la nostra posizione di leader di mercato nel settore delle costellazioni di piccoli satelliti, basata sulla nostra partnership di successo con OneWeb”, ha dichiarato Robert Geckle, Presidente e CEO di Airbus U.S. Space & Defense, Inc. “Continueremo a produrre in serie piccoli satelliti per i nostri clienti e siamo felici per quello che il futuro ci riserva sulla Space Coast della Florida“, ha aggiunto.

Airbus U.S. Space & Defense ha recentemente riattrezzato lo stabilimento di Merritt Island per adattarla alla linea di produzione dell’Arrow450 e sta avviando un progetto di espansione per soddisfare la crescente domanda di piccoli satelliti da parte di clienti commerciali e governativi, radicando ulteriormente la presenza dell’azienda in Florida.

La joint venture Airbus OneWeb Satellites, costituita nel 2016, ha costruito più di 600 satelliti al ritmo di due al giorno per la costellazione OneWeb di prima generazione, attualmente in orbita.

