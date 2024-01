Inverno estremo in Alaska, Anchorage “crolla” sotto il peso della neve | FOTO

MeteoWeb

Anche secondo gli standard dell’Alaska, c’è parecchia neve quest’inverno: ne è caduta così tanta, oltre 2,6 metri finora, che i tetti di edifici commerciali stanno crollando nella zona di Anchorage e le autorità stanno esortando i residenti a tirare fuori le pale per evitare una sorte simile in casa propria. Durante il fine settimana, sono caduti oltre 40 cm di neve, portando la città più grande dell’Alaska oltre la soglia di 254 cm in anticipo rispetto a qualsiasi altro momento nella sua storia. La città è sul cammino per superare il suo record di tutti i tempi di 342 cm. Ora, anche i residenti decennali di Anchorage stanno iniziando a stancarsi delle strade e dei marciapiedi coperti di neve, delle continue operazioni di spalatura e dei 6 giorni di didattica a distanza. La nevicata di quest’anno è già entrata nei libri di storia, classificandosi come l’8ª più nevosa con ancora molto tempo rimasto in questa stagione.

L’anno scorso sono caduti 274 cm ad Anchorage, è quest’anno è la 2ª volta che la città ha avuto 2 anni consecutivi con oltre 254 cm di neve, dal periodo invernale 1954-55 e 1955-56. Quest’anno, i tetti di 3 strutture commerciali sono crollati sotto il peso della pesante neve. L’anno scorso, 16 edifici hanno registrato crolli di tetti ed una persona morta in una palestra. La scorsa settimana la città ha emesso linee guida invitando le persone a rimuovere la neve dai tetti delle loro case. Le autorità hanno dichiarato che ci sono carichi di neve superiori a 145 kg per metro quadrato.

L’abbondanza di neve quest’anno ha spinto un residente di Anchorage a erigere un pupazzo di neve a 3 livelli alto oltre 6 metri. “Snowzilla” ha attirato parecchia attenzione, con diverse persone giunte sul posto per scattare foto.

La scorsa settimana, Anchorage ha registrato temperature al di sotto dello zero Fahrenheit (-17,7°C) durante la notte per 7 giorni, e ha iniziato a nevicare solo dopo che le temperature sono salite la domenica. Durante la tempesta di domenica per la prima volta dal 1916 è caduto più di un pollice di neve (2,5 cm) ad Anchorage quando le temperature erano di -2°F (-16,6°C) o inferiori, ha spiegato Kenna Mitchell, meteorologo del National Weather Service. Inoltre, un ritorno al freddo pungente è probabile in arrivo più avanti questa settimana. Un sistema di alta pressione potrebbe fare ritorno, abbassando le temperature di nuovo al di sotto dello zero di notte, forse fino ai -10°C o inferiori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.