A caccia di vita aliena: qual è la prova migliore che abbiamo finora tra colossali sfide cosmiche

Tutti ci chiediamo se siamo soli nell’Universo e, con pianeti potenzialmente abitabili, strani segnali spaziali e udienze sugli UFO che diventano virali, sembra sempre di trovarsi sull’orlo di una importante scoperta extraterrestre. Qual è la migliore evidenza scientifica che abbiamo trovato finora per provare l’esistenza di vita aliena?

Un responso deludente

La realtà è che al momento non abbiamo prove di vita aliena. Non c’è alcuna evidenza scientifica di alieni nei video sugli UFO declassificati, nelle mucche mutilate il cui danno viene attribuito a attività extraterrestri o nei presunti corpi alieni. Né esiste alcuna evidenza del genere nella ricerca accademica formale.

“Al momento non c’è semplicemente alcuna evidenza“, ha dichiarato a Live Science il prof. Sara Seager, astrofisico e planetologo presso il Massachusetts Institute of Technology. Anche Nikku Madhusudhan, professore di astrofisica e scienza degli esopianeti presso l’Università di Cambridge, ha dato una risposta simile a Live Science, affermando: “Non credo che abbiamo ancora chiare prove di alcun tipo per la vita aliena“.

Le condizioni di abitabilità

C’è una buona ragione per sperare che le prove arriveranno alla fine, anche se non saranno personalmente consegnate da un omino verde. Madhusudhan ha spiegato a Live Science che “ci sono indizi qua e là” e “ci sono prove di condizioni abitabili“. In altre parole, ci sono segnali che indicano che certi pianeti e lune potrebbero ospitare la vita, ma finora non abbiamo trovato prove di vita in questi luoghi.

Potrebbero esserci centinaia di milioni di pianeti abitabili solo nella nostra galassia. Gli scienziati considerano i pianeti capaci di ospitare la vita se si trovano nella cosiddetta zona abitabile, cioè si trovano ad una precisa distanza da una stella che gli consente di avere acqua liquida in superficie, un ingrediente essenziale per la vita sulla Terra. Pianeti e lune al di fuori della zona abitabile non sono necessariamente inospitali alla vita. Ad esempio, la luna di Giove Europa non è nella zona abitabile del Sole, ma ha un oceano di acqua salata sotto la sua crosta ghiacciata che potrebbe ospitare la vita.

A caccia di “alieni”: qual è la prova migliore che abbiamo finora?

La prova migliore che abbiamo finora dell’esistenza di vita aliena è la rilevazione di tracce di dimetilsolfuro nell’atmosfera di K2-18b, un esopianeta a 124 anni luce di distanza dal Sole. Il dimetilsolfuro è una molecola che sulla Terra è prodotta solo da esseri viventi, in particolare dal fitoplancton marino. La sua presenza nell’atmosfera di K2-18b suggerisce che su questo pianeta potrebbero esserci condizioni favorevoli alla vita, come la presenza di acqua liquida.

Altre possibili prove di vita aliena includono:

La rilevazione di molecole organiche complesse, come gli aminoacidi, nelle atmosfere o nelle superfici di esopianeti;

La rilevazione di segnali che possono essere prodotti solo da esseri viventi, come la luce ultravioletta prodotta da batteri fotosintetici.

Tuttavia, nessuna di queste prove è ancora definitiva. Le molecole organiche complesse possono essere prodotte anche da processi abiotici, come la fotosintesi non biologica. Le biofirme possono essere prodotte anche da processi non biologici, come le eruzioni vulcaniche.

Nonostante le difficoltà, la ricerca di vita aliena è una delle discipline scientifiche più affascinanti e promettenti. Con l’avanzamento della tecnologia, è probabile che nei prossimi anni avremo nuove e più concrete prove dell’esistenza di vita al di fuori della Terra.

A caccia di vita nel cosmo

I ricercatori stanno cercando segni di vita dentro e fuori dal nostro Sistema Solare. Madhusudhan ha guidato lo studio, pubblicato nell’ottobre 2023 su The Astrophysical Journal Letters, che ha rilevato indizi di un oceano sul pianeta K2-18 b, situato a oltre 100 anni luce di distanza. I loro dati suggerivano anche “segnali potenziali” di solfuro di dimetile, una sostanza chimica che, per quanto ne sappiamo, è prodotta solo dalla vita sulla Terra. “Non sappiamo se sia presente o meno, ma lo vediamo nei dati in qualche modo,” ha spiegato

Quel segnale potenziale di vita aliena sarà oggetto di ulteriori studi e potrebbe essere confutato. In ogni caso, Madhusudhan ha dichiarato che non sarebbe sorpreso se trovassimo prove di vita microbica extraterrestre entro la prossima decade. “Sarei molto sorpreso se non ci fosse vita là fuori di qualche tipo,” ha aggiunto.

Seager ritiene che confermeremmo l’esistenza di vita aliena solo con missioni di ritorno di campioni (cioè raccogliere campioni da un altro pianeta o luna e riportarli su nostro pianeta per uno studio) misurazioni in situ o tecnologie “incredibilmente futuristiche“, come un telescopio a lente gravitazionale solare, uno strumento teorico che utilizzerebbe la gravità del Sole per ingrandire la luce da pianeti lontani.

Seager ha fatto parte di uno studio del 2020 pubblicato su Nature Astronomy che ha riportato la “presenza apparente” di gas fosfina – una possibile firma di vita – su Venere. La ricerca è stata oggetto di dibattito nella comunità scientifica da allora.

I ricercatori discuteranno se le potenziali firme di vita rilevate su altri pianeti siano reali, e poi se quelle firme sono accurate, e quindi se siano effettivamente causate dalla vita, cosa che attualmente non saranno in grado di dimostrare senza raccogliere campioni, secondo Seager. Tuttavia, è sicura che gli scienziati troveranno altri segni di acqua e oceani che potrebbero indicare l’abitabilità, così come gas che potrebbero essere dovuti alla vita. “Penso che ciò sia sufficiente per far procedere la lunga ricerca di questa generazione,” ha affermato.

La vastità dello Spazio e la caccia agli alieni

La vastità dello Spazio è un concetto stupefacente che spesso sfugge alla nostra comprensione. Le distanze cosmiche sono così immense che anche i viaggi più veloci e avanzati dell’umanità sembrano insignificanti di fronte alle dimensioni dell’universo.

K2-18 b, un pianeta situato a oltre 100 anni luce di distanza, rappresenta un esempio di questa incredibile estensione. Con la propulsione a razzo tradizionale, che è attualmente la nostra principale tecnologia per esplorare lo Spazio, il viaggio verso K2-18 b richiederebbe più di un milione di anni. Questo dato mette in luce la sfida apparentemente insormontabile di esplorare e comprendere gli altri mondi che potrebbero ospitare la vita.

Persino il pianeta extrasolare più vicino, Proxima Centauri b, richiederebbe migliaia di anni per essere raggiunto con i mezzi di cui disponiamo attualmente. Questo significa che la prospettiva di viaggi interstellari è al di là delle nostre capacità attuali e solleva interrogativi sulle possibilità reali di esplorare direttamente altri sistemi solari nel futuro prossimo.

A confronto, i pianeti e le lune all’interno del nostro Sistema Solare sembrano essere a portata di mano. Anche se le distanze sono notevoli in termini terrestri, le sonde spaziali possono raggiungere questi destinazioni in tempi relativamente brevi, da alcuni anni a pochi mesi. Questo ci ha permesso di studiare più da vicino i pianeti vicini come Marte e Venere, oltre a esplorare le lune di Giove e Saturno, come Europa e Titano.

Un obiettivo affascinante

Nonostante la vastità dello Spazio e le limitazioni attuali nei viaggi interstellari, la ricerca della vita aliena continua a essere un obiettivo affascinante per gli scienziati. Nonostante la mancanza di prove definitive fino ad oggi, gli studiosi sono ottimisti riguardo alla possibilità di scoprire segni di vita o condizioni abitabili su altri mondi. La speranza di trovare indizi di vita extraterrestre guida la ricerca di pianeti abitabili e la raccolta di dati che potrebbero rivelare segnali di vita nel vasto universo che ci circonda.

