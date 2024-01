Nuovo allarme smog a Roma: rischio superamento dei valori limite nei prossimi giorni

MeteoWeb

Per quanto riguarda la qualità dell’aria sull’area di Roma, in considerazione delle previsioni modellistiche fornite da Arpa Lazio, si evidenzia nella giornata di domani, martedì 9, e dopodomani, mercoledì 10 gennaio, il permanere di una condizione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti atmosferici. Con Determinazione Dirigenziale n. 13 dell’8 gennaio 2024 di Informazione alla cittadinanza, è stato, dunque, adottato un provvedimento di prevenzione dell’inquinamento atmosferico. Lo rende noto il Comune di Roma, che aggiunge: “è altresì necessario che venga rafforzata la vigilanza urbana finalizzata alla decongestione del traffico veicolare nell’ambito degli itinerari qualificati ad alto flusso veicolare”.