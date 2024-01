Allerta Meteo Emilia Romagna: piogge intense, allarme arancione per piene dei fiumi e rischio frane

MeteoWeb

Continua il maltempo in Emilia Romagna dove, anche nelle zone pesantemente colpite dalle alluvioni del maggio scorso, è diramata un’allerta meteo arancione per le piene dei fiumi e per il rischio di frane e possibili ruscellamenti in seguito alle piogge e ai rovesci di queste ore. L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile e dell’agenzia regionale per l’ambiente, è valida per tutta la giornata di domenica 7 gennaio e riguarda gli effetti delle precipitazioni intense.

“Per la giornata di domenica 7 gennaio, sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio, più probabili sul settore centro-orientale che potranno generare nelle zone montane e collinari fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del settore centro-orientale, con occupazione delle zone di naturale espansione nei tratti montani e delle aree golenali nei tratti vallivi e con interessamento degli argini. Sono previste nevicate di debole/moderata intensità più probabili su fascia appenninica centro-occidentale”, si legge nel bollettino di allerta.

“Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74km/h) con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica. È previsto mare agitato al largo e non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale e/o ingressione marina, più probabili in mattinata”, riporta il bollettino.

Alla luce di queste previsioni, è stata diramata l’allerta meteo arancione per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini. Allerta meteo gialla, invece, per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna; per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Rimini; per neve nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna; per stato del mare nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

