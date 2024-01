Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: forti precipitazioni, il fiume Livenza raggiunge il livello di guardia a San Cassiano

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo gialla per pioggia e forti nevicate in varie località montuose e sciistiche della regione. Gli operatori della sala operativa regionale (Sor) della Protezione Civile della Regione hanno inoltre ricevuto segnalazioni di strade allagate ed è stato avviato un monitoraggio del territorio. I volontari della squadra comunale di Protezione Civile di Clauzetto sono stati attivati per un monitoraggio relativo alla viabilità già chiusa al transito per lo smottamento verificatosi alcune settimane fa. Oggi è avvenuto un ulteriore cedimento che ha parzialmente interessato la sede stradale e il guardrail. Il tratto era e resterà chiuso. A Cormons lungo la viabilità di Ca’ delle Vallade, che conduce al confine di Stato di Plessiva, si è verificato un distacco di un masso di circa 2 metri.

Poco dopo le 12, inoltre, è stato raggiunto il livello di guardia all’idrometro di San Cassiano sul fiume Livenza; il livello risulta in aumento e dunque è stato attivato il servizio di piena.

Nelle località sciistiche sono sconsigliati i fuori pista perché considerati estremamente pericolosi; al contrario, sulle piste aperte è garantita la sicurezza.

