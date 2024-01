Allerta Meteo, adesso irrompe la bora: subito neve a Trieste, poi abbondante al Sud

MeteoWeb

Sull’Italia si conclude una giornata caldissima, con tanti record storici battuti. La temperatura ha raggiunto addirittura +27°C a Siracusa, +24°C a Reggio Calabria, +23°C a Palermo, Pescara, Catania, Messina, San Benedetto del Tronto e Fermo, +22°C a Bari e Ascoli Piceno, ma anche al Nord sono notevolissimi i +17°C di Rimini, i +16°C di Genova, +14°C di Trieste, gli +11°C di Bologna.

La situazione meteo, però, cambierà drasticamente nella giornata di domani, venerdì 19 gennaio. Sin dalle prime ore del mattino, irromperà una forte bora che da Trieste verso il Nord Italia farà crollare sensibilmente le temperature. Inizierà così la veloce irruzione fredda del weekend, che porterà anche tanto maltempo sul nostro Paese. Già nella mattinata di domani le nevicate “braccheranno” l’Italia: intorno al confine nevicherà ovunque in Austria, Slovenia e Croazia, anche in modo molto abbondante. Nevicate anche al Nord/Est, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, dove la neve potrebbe raggiungere Trieste.

Nel pomeriggio-sera il fronte freddo si sarà già spostato al Centro Italia, ma le precipitazioni saranno blande. La neve cadrà sull’Appennino tosco/emiliano, e localmente anche in pianura Padana, in Piemonte e nella dorsale appenninica centrale adriatica:

Sabato 20 gennaio, poi, il maltempo si sposterà al Sud e qui avremo forti temporali con piogge torrenziali, dapprima in Campania, poi su Calabria e Sicilia. La neve cadrà copiosa sull’Appennino, soprattutto tra Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, nel pomeriggio di sabato fino a quote molto basse.

Domenica 21 sarà una giornata decisamente fredda, tipicamente invernale, in tutt’Italia ma con ampie schiarite (qualche nube residua soltanto in Puglia, Calabria e Sicilia al mattino). La prossima settimana invece sarà caratterizzata dal poderoso ritorno dell’Anticiclone, con temperature in forte aumento: farà caldissimo in tutt’Italia.

