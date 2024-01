Caldo record oggi in Sicilia: +27°C a Siracusa, altri 5 primati storici | DATI

MeteoWeb

È una giornata dal caldo eccezionale in Italia per metà gennaio, ossia quello che dovrebbe essere il periodo più freddo dell’anno. Le temperature sono pazzesche in tutto il Sud, soprattutto in Sicilia, dove soffia lo scirocco e si registrano anche nuovi record di temperatura per gennaio. Nella Sicilia sudorientale, si superano i +25°C, mentre i valori sono appena sotto tale soglia sulla costa tirrenica messinese. La località più calda di oggi è Siracusa, dove sono stati registrati +26,8°C in centro città e +25,3°C nella stazione meteo SIAS nelle campagne dell’entroterra, in particolare a Floridia. Proprio secondo il SIAS, il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano, i +25,3°C registrati hanno eguagliato la temperatura massima assoluta nel mese di gennaio già registrata nel 2016 dalla stazione SIAS (record dall’inizio delle rilevazioni, quasi per tutte le stazioni SIAS dall’anno 2002). La stazione meteo di Floridia è la stessa che ha registrato il record assoluto di caldo in Europa nel 2021.

A Catania, la stazione SIAS ha registrato la temperatura di +23,9°C, che ha superato il record che era stato registrato il 4 gennaio del 2003 con +23,3°C. Complessivamente sono cinque le stazioni, tutte nel settore ionico, dove i valori sono più alti e rappresentano un record. Oltre Catania, picchi ad Antillo (+20,3°C) e Fiumedinisi (+23°C), entrambe nel Messinese, e Lentini (+23,7°C) e Augusta (+23,4°C) nel Siracusano.

Picchi di +24,9°C si registrano a Falcone e Terme Vigliatore, sulla costa tirrenica messinese, ma anche ad Acitrezza, nel Catanese; +24,7°C a Palermo, +24,4°C a Marina di Patti (Messina) e +24°C a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: