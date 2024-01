Allerta Meteo Lombardia: domani forte maltempo, neve oltre i 1000 metri

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Per la giornata di domani sono “previste condizioni di marcata instabilità. Attese precipitazioni dalle prime ore della notte e per tutta la giornata: deboli sparse a iniziare da pavese e in mattinata in rapida estensione da Ovest a Est. Nel pomeriggio i fenomeni saranno più insistenti sui settori di fascia prealpina e in serata saranno maggiormente interessati i settori orientali e meridionali. Sui settori appenninici inizialmente le precipitazioni saranno a carattere di pioggia a tutte le quote, mentre dalla tarda serata si attendono nevicate oltre i 1000 metri circa,” si legge nel bollettino.

“Tra notte e primo mattino di sabato permarranno precipitazioni deboli diffuse, in attenuazione ed esaurimento a partire dai settori occidentali. In serata ancora precipitazioni deboli sparse sui settori orientali e basso pavese, assenti o residue sui restanti settori,” conclude la nota.

