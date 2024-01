Allerta Meteo, maltempo al Sud oggi e domani con temperature in forte aumento

MeteoWeb

E’ iniziata la nuova ondata di maltempo che da questa mattina sta interessando il Sud Italia: piogge intense stanno colpendo la Campania dove sono già caduti 52mm di pioggia a Salerno, 51mm a Castiglione del Genovesi, 48mm ad Agerola, 37mm a San Giovanni a Piro, 32mm a Lacenolandia, Positano e Cava de’Tirreni, 29mm a Montano Antilia, 28mm a Boscotrecase, 26mm a Sapri.

Nonostante il maltempo, le temperature sono in forte aumento in tutto il Paese tanto che il freddo del weekend è già un lontano ricordo: abbiamo infatti +8°C a Milano, Torino e Pordenone, addirittura +15°C a Napoli, Bari, Salerno, Pisa, Foggia e Lecce, +16°C a Reggio Calabria, +18°C a Catania e Cagliari, +19°C a Palermo e ben +22°C a Siracusa.

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà al Sud, in modo particolare nel basso Tirreno con intensi nubifragi attesi nel pomeriggio-sera di oggi, lunedì 15 gennaio, in tutta la Calabria occidentale dal Pollino allo Stretto di Messina. In serata i fenomeni saranno molto intensi proprio nella zona dello Stretto, sulla Costa Viola e in Aspromonte (senza neve neanche sulle vette più alte, pioverà anche a 1.900 metri di altitudine).

Proprio oggi, nel corso del pomeriggio-sera, raggiungerà il picco anche il forte vento di maestrale che soffierà impetuoso soprattutto al Centro/Sud, sul Tirreno e sul Canale di Sicilia, provocando mareggiate sulle coste esposte (più di tutti sulle isole Eolie, sul messinese tirrenico e su Malta), ma anche al Nord, sulle Alpi, con il fenomeno del foehn che farà schizzare le temperature verso l’alto su gran parte di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto:

Allerta Meteo: il maltempo continua anche domani, martedì 16 gennaio

Anche domani, martedì 16 gennaio, avremo ancora maltempo al Sud con piogge e temporali in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. Come possiamo osservare nelle mappe del modello Moloch del CNR-ISAC che pubblichiamo di seguito, al mattino avremo ancora piogge sparse sul Gargano, sui litorali pugliesi e campani, nella Calabria tirrenica e su gran parte della Sicilia (dal settore tirrenico a quello meridionale). Qualche pioggia anche in Sardegna, Toscana e Umbria:

Nel pomeriggio-sera di domani il maltempo si intensificherà ulteriormente in Campania, in Calabria e nello Stretto di Messina:

Le temperature aumenteranno ulteriormente: pioverà anche oltre i 2.200 metri sulle vette più alte dell’Appennino meridionale, sciogliendo la (poca) neve caduta la scorsa settimana. I giorni più caldi, però, saranno mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 gennaio quando le temperature supereranno abbondantemente i +20°C in tutto il Sud con picchi di oltre +25°C in Sicilia, in una sorta di primavera anticipata (che comunque durerà poco) mentre il maltempo tornerà al Nord. Nel weekend infatti la situazione si capovolgerà nuovamente, ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti meteo.

Nella mappa di seguito, le precipitazioni attese nel pomeriggio-sera di mercoledì 17 gennaio al Centro/Nord mentre al Sud inizierà la fase più calda e soleggiata:

