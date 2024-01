Allerta Meteo nel Nord-Est degli USA: una forte tempesta porterà neve, pioggia e ghiaccio nel weekend

MeteoWeb

Milioni di persone negli USA orientali si stanno preparando per un mix invernale di precipitazioni a causa di una potente tempesta che porterà neve, pioggia gelata e ghiaccio. Si prevede che la tempesta raggiungerà la North Carolina entro la mattina di sabato 6 gennaio e proseguirà lungo la costa nordorientale degli USA per tutto il weekend. Potrebbe portare a Filadelfia e in altre grandi città quantità di neve che non si vedevano da diversi anni. Le nevicate più abbondanti sono previste in aree come Poconos in Pennsylvania, parti della Valle dell’Hudson e parti del New England. Tuttavia, allerte meteo per la tempesta sono in vigore in gran parte del Nord-Est degli USA, interessando 25 milioni di abitanti.

Chris Stachelski del National Weather Service (NWS) ha affermato che gli accumuli locali di neve potrebbero superare i 30cm nelle aree più elevate. Altrove, la preoccupazione maggiore è il ghiaccio, con previsioni fino a 0,6cm in alcune zone di Virginia, North Carolina, South Carolina e West Virginia. Tuttavia, l’NWS ha avvertito che “il percorso esatto e l’intensità della tempesta invernale sono incerti“. Questo non ha impedito al Governatore dello stato di New York, Kathy Hochul, di prendere precauzioni e di emettere un bollettino di “emergenza“, avvertendo i newyorkesi di essere “vigili“.

Il rischio con questo forte maltempo è di possibili blackout, alberi sradicati e potenziale caos nei trasporti stradali, ferroviari e aerei. Per questo weekend, da Boston a Washington, lungo il trafficato corridoio autostradale I-95 “viaggiare potrebbe essere quasi impossibile”, ha avvertito l’NWS, mentre milioni di residenti della regione stanno rientrando dalle vacanze di Natale e Capodanno.

Digiuno di neve record negli USA orientali

Un digiuno di neve ha stabilito nuovi record negli USA orientali e questa tempesta potrebbe porre fine a questa situazione in alcune città. Per il numero di giorni consecutivi con meno di 2,5cm di neve, Filadelfia ha raggiunto i 705 giorni oggi, venerdì 5 gennaio (il record precedente era 661 giorni e risaliva al 15 dicembre 1973). New York City è arrivata a 691 giorni senza neve oggi (record precedente di 383 giorni, che risaliva al 21 marzo 1998). Baltimora ha raggiunto i 707 giorni oggi (record precedente di 672 giorni fino al 25 dicembre 2012).

Le temperature sono state più alte del normale, rendendo difficile le precipitazioni sotto forma neve. Alcune tempeste che hanno recentemente attraversato il Nord-Est degli USA trasportavano aria calda dal Sud e umidità che cadeva sotto forma di pioggia, ha detto Stachelski. Anche gli effetti di El Niño hanno avuto un ruolo, ha aggiunto l’esperto, impedendo all’aria fredda di entrare verso est abbastanza a lungo da interagire con l’umidità portata dalle tempeste, che è la chiave affinché le precipitazioni cadano sotto forma di neve.

Il Governatore del Connecticut Ned Lamont afferma che sono passati due anni da quando una forte tempesta ha colpito lo stato. “Sono passati più di due anni dall’ultima volta che abbiamo avuto una tempesta di questa portata, da 15 a 30cm. Abbiamo un sacco di sale accumulato qui – si sta accumulando da un po’ – e alcuni nuovi scintillanti spazzaneve”, ha dichiarato Lamont.