Allerta Meteo, il nuovo ciclone scatena forte maltempo al Sud: allarme per Sicilia, Calabria e Sardegna

E’ iniziata questa mattina nella Sicilia orientale l’ondata di maltempo attesa per il transito del nuovo ciclone che nelle prossime ore si intensificherà sul Sud Italia. Il maltempo sta colpendo la Sicilia jonica, tra Messina e Siracusa, con piogge torrenziali nel catanese, in modo particolare sul versante orientale dell’Etna: fino al momento i parziali giornalieri sono di 89mm ad Acireale, 50mm a Riposto, 28mm a Letojanni, 28mm a Giarre, 18mm a Calatabiano, 13mm ad Antillo e a Zafferana Etnea, 7mm ad Acitrezza e a Fiumedinisi, 6mm a Fornazzo, 5mm a Linguaglossa, 4mm a Pedara e Mascalucia, 2mm a Catania.

Nelle zone colpite dal maltempo il clima è anche freddo e umido, con temperature ferme a +11°C in pieno giorno sulla costa e un tasso di umidità relativo superiore al 90%. Quest’ondata di maltempo è soltanto agli inizi e nelle prossime ore si intensificherà in modo davvero considerevole: già nel pomeriggio-sera di oggi avremo forti temporali su tutto il mar Tirreno, dall’isola d’Elba ad Egadi e Stretto di Messina, con fenomeni molto intensi al largo di Lazio e Campania.

Sulla terraferma, i fenomeni più intensi si verificheranno però sul mar Jonio, lungo le coste della Sicilia orientale e della Calabria meridionale: avremo intensi nubifragi tra Catania, Messina e locride (Reggio Calabria), con locali fenomeni estremi. Forti piogge anche nella Sicilia meridionale, da Siracusa e Ragusa al settore occidentale, nel trapanese. Le temperature rimarranno basse al suolo, ma non particolarmente fredde in quota: la neve cadrà abbondante sui rilievi soltanto oltre i 1.600/1.700 metri di altitudine, particolarmente copiosa sull’Etna:

Allerta Meteo: il maltempo si intensificherà ulteriormente domani, giovedì 11 gennaio

Domani, giovedì 11 gennaio, il maltempo sarà ancora più intenso ed esteso con il ciclone che si avvicinerà al mar Tirreno, posizionandosi nel pomeriggio proprio tra Sardegna e Sicilia. Nella prima parte della giornata, durante il mattino, avremo forti piogge su tutta la Calabria e su gran parte della Sicilia, molto intense tra l’Etna e i Peloritani, con nevicate molto abbondanti oltre i 1.700 metri sull’Etna. Il maltempo inizierà ad interessare anche la Sardegna, mentre ci sarà qualche fenomeno piovoso in Abruzzo, Molise e Puglia:

Nel pomeriggio-sera di domani, il ciclone si porterà proprio tra Sardegna e Sicilia alimentando forti venti e piogge torrenziali proprio in Sardegna, dove si abbatteranno forti temporali con copiose nevicate in montagna oltre i 1.400 metri, ma anche in Calabria, Basilicata e Puglia, dove avremo ulteriori precipitazioni particolarmente intense. I temporali più forti rimarranno fortunatamente in mare aperto, sul mar Jonio, ma localmente potranno interessare le zone costiere provocando fenomeni molto intensi.

Attenzione alle forti piogge che colpiranno anche la Corsica, con oltre 150mm di accumulo nel versante sud/orientale dell’isola tra oggi e domani.

