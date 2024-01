Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento forte e neve

MeteoWeb

Previsto ingresso di aria fredda da nord dal pomeriggio di oggi, venerdì 19 gennaio, in Toscana, con nevicate deboli o solo temporaneamente moderate sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino. Venti di Grecale in rinforzo. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per vento con validità dalle ore 20 di oggi e per tutta la giornata di domani, sabato 20 gennaio. L’allerta meteo interessa tutta la zona centro-meridionale della Toscana, inclusa la costa. Confermato inoltre il codice giallo per neve, valido dalle ore 14 di oggi ed esteso fino alla mezzanotte di domani; quello per vento riguardante Appennino e zone sottovento (alto Mugello), Arcipelago, tratto di costa tra Livorno e Piombino e rilievi collinari centro-meridionali.

Gli esperti prevedono dal pomeriggio di oggi rotazione del vento a nord-est con raffiche fino a 60-80km/h sulle zone di pianura settentrionali e sul Grossetano e fino a localmente 70-90km/h sulla costa livornese e sull’Arcipelago a nord dell’Elba. Per domani, venti da nord-est con raffiche fino a 80-100km/h in montagna (localmente superiori sui crinali appenninici), fino a 60-80km/h in pianura e fino a 70-90km/h su zone collinari, costa e Arcipelago. Dalla sera progressiva tendenza ad attenuazione dei venti.

