Allerta Meteo Veneto: forti piogge anche domani, neve abbondante in montagna

Il meteo regionale del Veneto comunica che fino alla prima parte di domani, domenica 7 gennaio, il tempo sarà perturbato con precipitazioni estese su tutta la regione: in genere consistenti, localmente anche abbondanti specie su Prealpi-Pedemontana e pianura nord-orientale. Le nevicate risulteranno consistenti in montagna, in prevalenza oltre i 1300-1500 metri, localmente anche a quote più basse sulle Dolomiti. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso, dunque, un bollettino che, dalle 14 di oggi alla stessa ora di domani, dichiara lo stato di “Attenzione” (giallo) per criticità idraulica nell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (province di Vicenza, Belluno, Treviso e Verona), Basso Brenta-Bacchiglione (province di Padova, Vicenza, Verona, Venezia, Treviso), Livenza, Lemene e Tagliamento (province di Venezia e Treviso), Piave Pedemontano (province di Belluno e Treviso).

