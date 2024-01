Allerta tsunami: nelle Alpi Marittime si sperimenta “Fr-Alert”, possibili sconfinamenti in Italia

MeteoWeb

La Prefettura di Imperia informa che la prefettura francese delle Alpi Marittime sperimenterà venerdì 19 gennaio, dalle 10 alle 12, il sistema “Fr-Alert” per “tsunami” attraverso l’invio di un messaggio sonoro sul cellulare alla popolazione, analogamente a quanto avvenuto sul territorio della Regione Liguria, lo scorso 27 settembre. Per l’occasione, potrebbero verificarsi eventuali sconfinamenti dei messaggi di allerta nella fascia confinaria italiana, così come frontalieri italiani potrebbero ricevere il messaggio in Francia.