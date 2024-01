Alpinismo: bimba di 4 anni raggiunge il campo base dell’Everest, è record

MeteoWeb

L’alpinismo è una disciplina sportiva che richiede grande fatica, coraggio e passione. È anche una gara continua per stabilire nuovi record, che in alcuni casi ha portato anche a tragedie. Nei secoli scorsi, gli alpinisti si sfidavano a raggiungere per primi la vetta delle montagne, da qualsiasi versante, anche in condizioni meteo proibitive.

Il record più recente è quello stabilito da Zara, una bambina di 4 anni originaria della Repubblica Ceca che vive con la famiglia in Malesia. Insieme al padre e al fratello Sasha, Zara ha raggiunto il campo base dell’Everest, la montagna più alta del mondo, con 8.848 metri.

Zara è entrata nel Guinness dei primati come la persona più giovane a raggiungere il campo base oltre i 5.000 metri. Il precedente record era di un bambino indiano di 5 anni. Per tre settimane, Zara e Sasha hanno camminato insieme al padre attraverso l’Himalaya, affrontando altitudini, temperature estreme e condizioni meteorologiche avverse.

L’impresa di Zara è un esempio di grande coraggio e determinazione. È anche un messaggio di speranza per tutti i bambini che sognano di realizzare grandi cose.