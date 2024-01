Alpinisti scivolano per oltre 150 metri sul Terminillo: interviene il Soccorso Alpino

MeteoWeb

Nel primo pomeriggio, il corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Lazio è intervenuto con successo nel soccorso di due giovani alpinisti coinvolti in un incidente durante un’escursione sul Terminillo, in provincia di Rieti. I due – un uomo e una donna – erano legati in conserva nella parte basale del Canale Centrale, quando sono caduti e scivolati per oltre 150 metri. La donna, 35 anni, ha riportato un trauma ad un arto inferiore a seguito dell’impatto. Immediatamente dopo l’incidente, sono rapidamente intervenuti sul posto i tecnici del CNSAS Lazio, che erano già presenti in zona. Successivamente, sono stati raggiunti da altre squadre CNSAS dell’Umbria e della Guardia di Finanza-SAGF. Inoltre, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato del Terminillo.

Gli operatori del CNSAS hanno proceduto all’immobilizzazione dell’alpinista utilizzando le tecniche sanitarie di soccorso in ambiente montano. Successivamente, è stata trasportata fino alla sella di Leonessa, dove è stata affidata alle cure di un’autoambulanza del servizio sanitario del 118.