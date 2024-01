Ancora neve e gelo record nel Regno Unito, -14°C nelle Highlands

MeteoWeb

Avviso arancione in Scozia a causa delle previsioni di nuove nevicate, derivanti dall’ennesima ondata di maltempo stagionale sulle isole britanniche e dalle temperature gelide registrate negli ultimi giorni nel Regno Unito. L’allerta, emessa oggi dal Met Office, si concentra soprattutto sulle contee settentrionali della Scozia e sulle isole Shetland. Si segnalano precipitazioni nevose e raffiche di vento gelido in varie parti della Scozia, portando alla chiusura di diverse centinaia di scuole durante la settimana. Situazioni simili, con interruzioni del traffico e disagi nei trasporti, interessano anche alcune regioni del Galles, dell’Inghilterra e tutta l’Irlanda del Nord.

Le temperature minime registrate nelle ultime 24 ore hanno raggiunto livelli record per questa stagione invernale, con picchi di -11,1°C a Shap in Inghilterra, -9,4°C a Sennybridge in Galles e -7,2°C a Katesbridge in Irlanda del Nord. Da menzionare i -14°C registrati a Dalwhinnie, nelle Highlands scozzesi, il picco assoluto per il mese di gennaio in quella zona negli ultimi 5 anni.