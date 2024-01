Alchimia in ufficio: la formula per andare d’accordo con i colleghi

MeteoWeb

Lavoriamo con loro gran parte della giornata, condividiamo spazi, informazioni, e talvolta persino il pranzo. I colleghi di lavoro, che siano una fonte di ispirazione o una sfida quotidiana, sono una presenza costante nella nostra vita professionale. La qualità delle relazioni sul posto di lavoro può influenzare notevolmente il nostro benessere e la produttività complessiva. Mentre la personalità dei colleghi è spesso una questione di fortuna, ciò che possiamo fare per coltivare relazioni positive è in gran parte nelle nostre mani.

Comportamenti che contano

Secondo gli esperti statunitensi di gestione delle risorse umane, Elwood Chapman e Barb Wingfield, lasciare che il carattere degli altri influenzi il nostro atteggiamento può essere dannoso. La convivenza forzata con colleghi con personalità diverse può essere un ostacolo, ma è importante imparare a focalizzarsi sulla relazione di lavoro, evitando di farsi influenzare dai tratti personali irritanti. Ognuno ha comportamenti che gli altri potrebbero non sopportare, e superare queste differenze è fondamentale per mantenere alta la produttività.

Il potere della “Reciproca Gratitudine”

Un elemento chiave per una buona convivenza con i colleghi è la “reciproca gratitudine“. Ringraziarsi vicendevolmente, anche prima di iniziare un progetto, può fare la differenza. Uno studio condotto all’Università della California a San Diego ha dimostrato che i team che si ringraziavano reciprocamente avevano non solo più idee creative ma anche una migliore risposta fisiologica alle sfide, evidenziando un aumento della pressione sanguigna e del battito cardiaco caratteristico di chi è pronto ad affrontare una sfida.

Essere colleghi ideali

Essere gentili e disponibili può migliorare significativamente l’ambiente di lavoro. Gli esperti di psicologia del lavoro chiamano questo approccio “Deep acting” o recitazione profonda, che consiste nell’adottare un atteggiamento positivo verso i colleghi e farlo diventare uno stile di vita. Questo approccio, se adottato in modo sincero, può portare a una maggiore felicità e soddisfazione professionale.

Tuttavia, la gentilezza forzata può avere controindicazioni, come dimostrato da una ricerca dell’Università della Georgia. La gentilezza estrema può portare a un costo cognitivo elevato, aumentando la stanchezza mentale e la distrazione sul lavoro.

Risolvere conflitti con eleganza

Inevitabilmente, potrebbero emergere conflitti. In questi casi, è essenziale intervenire con eleganza. Rivolgersi ai colleghi coinvolti in modo aperto e rispettoso, cercando di capire come risolvere la situazione, è un passo importante. Mettersi d’accordo su come migliorare la collaborazione può contribuire a rafforzare i legami e mantenere un ambiente di lavoro positivo.

Il rapporto con i colleghi può essere una risorsa anziché un ostacolo. Coltivare relazioni positive richiede impegno e flessibilità, ma i benefici sul benessere e sulla produttività possono essere significativi. Lavorare in un ambiente collaborativo e positivo può trasformare la quotidianità in un’esperienza gratificante, dove il lavoro diventa una parte fondamentale di una vita ricca e appagante.