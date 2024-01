Anticiclone e smog: elevata concentrazione di biossido d’azoto in Pianura Padana

MeteoWeb

L’anticiclone delle Azzorre si sta estendendo e rinforzando in Europa. In particolare, sul settore occidentale del continente oggi è stata una giornata tipicamente primaverile, con punte di +25°C in Spagna. Questa situazione di calma atmosferica ha serie ripercussioni sulla qualità dell’aria, in particolar modo in Pianura Padana. Le condizioni di cielo sereno come rilevate dall’immagine del satellite Sentinel-3 di Copernicus consentono di rilevare un’elevata concentrazione di biossido di azoto (NO 2 ) nella Pianura Padana, come si può notare nell’immagine del satellite Sentinel-5P del 23 gennaio. In particolare, si notano valori di biossido di azoto a 0,00026 mol/m² (fondoscala) nel Milanese per l’assenza di vento in queste condizioni anticicloniche.

In tale situazione, arrivano provvedimenti da parte delle autorità preposte nel tentativo di ridurre le emissioni inquinanti. La situazione di emergenza smog in Emilia Romagna prosegue a causa delle previste concentrazioni di polveri sottili. Secondo le previsioni dell’Arpae per i prossimi giorni, tutte le province della regione, comprese Bologna e Romagna, si trovano nella fascia ‘rossa‘. Di conseguenza, vengono estese le misure aggiuntive contro l’inquinamento, già in atto nell’Emilia da Piacenza a Modena. Queste restrizioni rimarranno in vigore almeno fino a venerdì 26 gennaio.

Restrizioni anti-smog anche a Venezia. Arpav rende noto che da domani, 25 gennaio 2024, entrerà in vigore il livello di allerta 1 “Arancio” per la concentrazione di Pm10 in atmosfera sul territorio comunale. Le misure vengono attivate con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 microgrammi per metro cubo). Ma per domani, è quasi tutta l’intera regione del Veneto al livello di allerta 1, come indicato dalla mappa di Arpa Veneto.

Per i prossimi giorni, il bollettino emesso oggi da Arpa Lombardia indica “condizioni per lo più favorevoli all’accumulo di inquinanti, salvo nella giornata di domani, giovedì, quando sulla Pianura occidentale le condizioni potranno risultare temporaneamente neutre o favorevoli alla dispersione”. In particolare, condizioni favorevoli all’accumulo degli inquinanti ci saranno domani nelle province di Mantova e Cremona, mentre nei prossimi giorni sarà interessata tutta la Lombardia meridionale.

