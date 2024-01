Meteo, l’Anticiclone infiamma l’inverno: +23°C ad Aosta, è primavera in tutta Europa

MeteoWeb

L’Anticiclone delle Azzorre ha raggiunto il proprio culmine in queste ore sull’Europa occidentale, inglobando gran parte del Continente: oggi, mercoledì 23 gennaio 2024, molti Paesi stanno vivendo una giornata tipicamente primaverile da Spagna, Portogallo e Francia a Polonia e Danimarca. Le temperature massime di oggi in Europa sono infatti clamorose, tipiche di fine aprile: +25°C a Murcia, +24°C ad Alicante e Perpignano, +23°C a Valencia e Tolone, +22°C a Porto e Malaga, +21°C a Siviglia, Cordova, Bilbao e Almeria, +20°C a Lisbona, Marsiglia, Montpellier e Girona, +19°C a Madrid, +18°C a Tolosa, +15°C a Parigi, Vienna e Berna, +14°C a Zurigo, +13°C a Londra, Southampton e Vaduz, +12°C a Bruxelles, +11°C a Berlino, Amsterdam, Praga, Rotterdam e Birmingham, +10°C a Glasgow, Liverpool e Nottingham, +9°C a Varsavia e Dublino, +8°C a Copenaghen.

Fa molto caldo anche in Italia, soprattutto al Nord/Ovest con temperature roventi nei fondovalle alpini di Piemonte e Valle d’Aosta: la colonnina di mercurio ha raggiunto gli incredibili valori di +23°C ad Aosta e Susa, +21°C a Chiomonte, Peveragno, Demonte, Barge, San Damiano Macra e Tetto Caban, +20°C a Pamparato e Coazze. Temperature in forte aumento anche in tutta la pianura Padana dove abbiamo +13°C a Milano e Torino e valori di diossido di azoto a 0.00026 mol/m² (fondoscala) nel milanese per l’assenza di vento in queste condizioni anticicloniche che sono le più pericolose per l’inquinamento dell’atmosfera ai bassi strati:

Le temperature stanno aumentando rapidamente in tutt’Italia: sull’Appennino tosco/emiliano abbiamo +16,5°C a Frassinoro; nel Lazio abbiamo +18°C a Roma, Latina, Guidonia e Frascati, +17°C ad Aprilia e Ardea, +16°C a Viterbo e Pomezia; sulle isole abbiamo +19°C a Siracusa, +18°C a Palermo, +17°C a Cagliari.

A causa di questo caldo, si sta sciogliendo molto rapidamente la neve caduta nei giorni scorsi com’è possibile osservare dalle immagini satellitari odierne:

Domani, giovedì 25 gennaio, farà ancora più caldo con temperature in forte aumento in tutto il Paese. I valori di temperatura massima nella giornata di domani saranno superiori ai +20°C un po’ in tutte le Regioni d’Italia, con picchi clamorosi in montagna, come se fossimo a fine primavera.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.