Aperta la capsula di OSIRIS-REx, finalmente la NASA può dare un’occhiata all’interno

Gli scienziati della NASA hanno finalmente smontato il contenitore contenente il materiale recuperato da un lontano asteroide “potenzialmente pericoloso”, e ora possono guardarne l’interno. Si ritiene che il campione – circa 250 grammi di detriti spaziali rocciosi che la sonda OSIRIS-REx ha raccolto dall’asteroide Bennu – contenga alcuni dei primi precursori della vita ed è il primo pezzo di roccia spaziale mai recuperato da una missione della NASA.

Missione OSIRIS-REx, i campioni dell’asteroide Bennu

Dopo l’atterraggio nel deserto dello Utah il 24 settembre, la capsula OSIRIS-REx è stata portata al Johnson Space Center della NASA a Houston, dove gli scienziati hanno iniziato a lavorare al suo smontaggio. Tuttavia, 2 dei 35 elementi di fissaggio della capsula si sono bloccati: gli ingegneri della NASA hanno dovuto progettare e produrre da zero 2 strumenti simili a morsetti su misura. Realizzati in acciaio chirurgico, gli strumenti sono stati utilizzati per rimuovere i fermagli e aprire la capsula l’11 gennaio.

Gli scienziati della missione OSIRIS-REx hanno trascorso quasi due anni alla ricerca di un sito di atterraggio sulla superficie scoscesa di Bennu prima che la sonda atterrasse per raccogliere il campione. Dopo avere effettuato il contatto con l’asteroide, OSIRIS-REx ha sparato un’esplosione di azoto con il Touch-and-Go Sample-Acquisition Mechanism per assicurarsi l’atterraggio e impedire al velivolo di sprofondare nell’asteroide, oltre a catturare il campione.

Il tanto atteso contenuto della capsula include rocce risalenti a circa 4,5 miliardi di anni fa, risalenti ai primordi del Sistema Solare e contengono anche alcuni degli elementi primordiali che si ritiene abbiano dato origine alla vita sulla Terra.

Alcuni di questi elementi costitutivi – incluso l’uracile, una delle basi azotate dell’RNA – sono stati recentemente trovati sull’asteroide Ryugu dalla navicella spaziale Hayabusa2 della Japan Aerospace Exploration Agency, che è tornata sulla Terra con il suo campione di roccia nel 2020. Gli scienziati della missione OSIRIS-REx sperano di trovare altri precursori biologici simili all’interno del campione di Bennu.

