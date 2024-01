Archeologia, trovata un’urna funeraria dei Maya in un cantiere in Messico

MeteoWeb

Nell’ambito del lavoro di salvataggio archeologico condotto dal Ministero della Cultura del Governo del Messico, attraverso l’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia (INAH), nei lavori della Sezione 7 del Treno Maya, gli specialisti hanno localizzato un’urna funeraria con la rappresentazione del dio del grano. Il direttore generale dell’INAH, Diego Prieto Hernández, ha riferito che, per la sua tipologia, questa urna è stata identificata come un vaso in stile Paaktzatz. L’antropologo ha spiegato che l’elemento si trovava accanto a un altro vaso dello stesso tipo.

“Abbiamo recuperato nella settima sezione di questa ferrovia un’urna funeraria che presenta un’immagine molto interessante del dio del grano, mentre emerge dalle foglie di una pannocchia. Si tratta un vaso di argilla cruda che ovviamente contiene i resti di una persona, un individuo sepolto e depositato in questa interessante urna“, ha dichiarato Prieto Hernández.

L’urna conserva delle applicazioni sul suo corpo, che sembrano rappresentare il simbolo maya ik, che allude al vento e al soffio divino. Sulla parte anteriore si vede una piccola figura antropomorfa, che allude al dio del grano nella sua rappresentazione come una spiga in fase di crescita.

Da notare che il coperchio di questa urna contiene, a sua volta, la rappresentazione di una civetta, simbolo condiviso con il secondo vaso. Nell’iconografia Maya, il gufo era considerato un uccello di presagio e un simbolo di guerra, durante il periodo Classico, come testimoniano i vasi Paaktzatz realizzati tra gli anni 680 e 770 d.C., nell’area culturale conosciuta come Río Bec. L’ornamento del secondo vaso è costituito da applicazioni sui lati, che simulano le spine di un albero di ceiba, albero sacro tra i Maya del passato e del presente.