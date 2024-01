Gli Astrofili Spezzini aprono la sede sociale: un passo avanti verso l’esplorazione del Cosmo

MeteoWeb

L’Associazione Astrofili Spezzini si prepara a un momento storico il 12 gennaio alle 18.30 con l’inaugurazione della propria sede presso la ex Beghi. Questo evento segna un passo cruciale per gli appassionati di astronomia della città, offrendo loro un luogo dedicato alla condivisione della passione per l’astronomia e l’esplorazione del cielo notturno. L’apertura della sede rappresenta un traguardo significativo, fornendo un punto d’incontro per tutti coloro che amano osservare le stelle e comprendere i segreti dell’universo. Sarà un luogo dove gli astrofili potranno condividere esperienze, conoscenze e organizzare eventi per avvicinare sempre più persone all’affascinante mondo dell’astronomia.

Questa inaugurazione sarà il prologo all’attesissima apertura dell’unico osservatorio astronomico accessibile al pubblico in provincia: Monte Viseggi. Questo osservatorio non sarà soltanto un punto di osservazione privilegiato del firmamento, ma diventerà anche il fulcro delle attività pratiche del corso di astronomia 2024 organizzato dall’Associazione Astrofili Spezzini. Il corso di astronomia, che prenderà il via subito dopo l’inaugurazione, sarà un viaggio coinvolgente e istruttivo che accompagnerà gli appassionati di astronomia fino a giugno. Offrirà un mix di lezioni teoriche approfondite e sessioni pratiche presso l’osservatorio di Monte Viseggi. Un’opportunità unica per gli iscritti di esplorare l’universo da vicino attraverso osservazioni dirette. Partecipare a questo corso è semplice: basta associarsi all’Associazione Astrofili Spezzini al prezzo promozionale di 30 euro all’anno.

Un’occasione imperdibile per accedere a una serie di incontri e attività che permetteranno di avvicinarsi alla magia dell’astronomia e del cielo notturno. L’Associazione Astrofili Spezzini, con la sua nuova sede e l’entusiasmante corso di astronomia in arrivo, si prepara a offrire un’esperienza indimenticabile agli appassionati di tutte le età. Invitiamo tutti coloro che condividono questa passione a unirsi a noi in questo viaggio nell’affascinante mondo dell’astronomia.