Atal Setu, a Mumbai il più lungo ponte sul mare dell’India: domani l’inaugurazione

Domani, venerdì 12 gennaio, sarà inaugurato a Mumbai il Ponte Atal Setu: con i suoi 21,8km di lunghezza, dei quali 16,5km corrono interamente sopraelevati sul mare, sarà il più lungo ponte marino sinora realizzato nel subcontinente. Il ponte, noto anche come Mumbai Trans Harbour Link, è stato dedicato all’ex Premier Atal Bihari Vajpayee. La nuova infrastruttura collega l’area di Sewri a Mumbai al distretto settentrionale di Uran nella regione del Raigad. La cerimonia di inaugurazione sarà presieduta dal Premier Narendra Modi.

Il Ponte Atal Setu

Il Ponte Atal Setu, è il ponte marittimo più lungo mai costruito in India. L’Atal Setu ha sei corsie, che vanno da Sewri sulla città insulare a Nhava-Sheva sulla terraferma. La costruzione del Ponte è stata eseguita utilizzando 177.903 tonnellate di acciaio e 504.253 tonnellate di cemento. Al momento il ponte ha solo due punti di accesso a Navi Mumbai, uno dal connettore Airoli-Mulund e il secondo dal connettore Vashi.

Attraverso questo ponte, il viaggio sarà notevolmente semplificato e gli automobilisti saranno in grado di coprire la distanza tra Mumbai e Navi Mumbai in soli 20 minuti, invece delle 2 ore necessarie adesso. “Il ponte fornirà una connettività più rapida all’aeroporto internazionale di Mumbai e all’aeroporto internazionale di Navi Mumbai e ridurrà anche il tempo di viaggio da Mumbai a Pune, Goa e al sud dell’India. Migliorerà anche la connettività tra il porto di Mumbai e il porto di Jawaharlal Nehru“, si legge in una dichiarazione ufficiale.