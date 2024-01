Attacco di emicrania: ecco come predirlo secondo la scienza

MeteoWeb

Grazie all’uso di innovative app sarà possibile prevenire meglio quando è in arrivo un attacco di emicrania. È quanto emerge da uno studio pubblicato su “Neurology“, la rivista medica dell’American Academy of Neurology. L’emicrania è spesso sottodiagnosticata e non trattata, e anche quando viene trattata, può essere difficile affrontarla abbastanza precocemente così come trovare strategie per prevenire gli attacchi.

App per monitorare l’attacco di emicrania

Il nuovo studio esamina i modi per prevedere in modo più accurato quando si verificherà un’emicrania, attraverso l’uso di app per monitorare il sonno, l’energia, le emozioni e lo stress. Lo studio ha rilevato che una scarsa qualità del sonno percepita e una qualità del sonno inferiore al normale la notte precedente erano entrambe associate a un aumento del rischio di avere un attacco di emicrania la mattina successiva. Un livello di energia inferiore al normale il giorno precedente era altresì associato a mal di testa la mattina successiva.

Questi fattori non hanno portato ad un aumento del rischio di emicrania nel pomeriggio o nella sera. Gli unici predittori di un mal di testa pomeridiano o serale erano un aumento dei livelli di stress o un’energia superiore alla media il giorno prima.

“Questi diversi modelli di predittori del mal di testa mattutino e del giorno successivo evidenziano il ruolo dei ritmi circadiani nel mal di testa“, ha detto l’autrice dello studio Kathleen R. Merikangas, PhD, del National Institute of Mental Health, parte del National Institutes of Health in Bethesda, Maryland. “I risultati potrebbero darci informazioni sui processi alla base dell’emicrania e aiutarci a migliorare il trattamento e la prevenzione“.

Lo studio

Lo studio ha coinvolto 477 persone di età compresa tra 7 e 84 anni, comprese 291 donne. Attraverso un’app mobile, ai partecipanti è stato chiesto di valutare umore, energia, stress e mal di testa quattro volte al giorno per due settimane. Hanno anche valutato la qualità del loro sonno una volta al giorno e hanno indossato monitor del sonno e dell’attività fisica.

Qualità del sonno ed emicrania

Quasi la metà dei partecipanti aveva una storia di emicrania e il 59% ha avuto almeno un attacco di mal di testa mattutino durante lo studio. Le persone con una qualità del sonno percepita peggiore avevano in media una probabilità maggiore del 22 per cento di avere un attacco di mal di testa la mattina successiva. Una diminuzione della qualità abituale del sonno auto-riferita è stata anche associata ad un aumento del 18 per cento della probabilità di un attacco di mal di testa la mattina successiva. Allo stesso modo, una diminuzione del livello abituale di energia del giorno precedente era associata a una probabilità maggiore del 16 per cento di mal di testa la mattina successiva.

Al contrario, livelli medi di stress ed energia sostanzialmente più alti del solito il giorno prima erano associati ad un aumento del 17% della probabilità di mal di testa nel pomeriggio o nella sera successivi. Dopo aver considerato il sonno, l’energia e lo stress, né l’umore ansioso né quello depresso sono risultati associati ad attacchi di mal di testa.

Depressione ed emicrania

“Sorprendentemente, non abbiamo trovato alcun legame tra i sintomi di ansia e depressione di una persona e la probabilità di avere un attacco di emicrania il giorno successivo“, ha detto la Merikangas. “La cosa forse più interessante è che il mal di testa era associato alla qualità del sonno auto-valutata piuttosto che alle misurazioni effettive dei modelli di sonno. Ciò evidenzia l’importanza degli stati fisici ed emotivi percepiti nelle cause alla base dell’emicrania“.

“Il nostro studio dimostra l’importanza del monitoraggio dei cambiamenti del sonno come fattore predittivo di attacchi di mal di testa“, ha affermato l’autore dello studio Tarannum M. Lateef, MD, del Children’s National Health System di Washington, DC. “L’uso di app che monitorano il sonno e altri problemi di Salute, gli stati comportamentali ed emotivi in tempo reale possono fornire informazioni preziose che possono aiutarci a gestire l’emicrania“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.