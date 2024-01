Potente esplosione sul Sole: la “pioggia” di radiazioni è finita, ora la Terra attende una tempesta geomagnetica

MeteoWeb

Mentre la tempesta di radiazioni solari di ieri sta perdendo intensità, il forte brillamento solare (classe M6.8) della macchia solare AR3559 che l’ha originata ha fatto scattare un’allerta per tempesta geomagnetica. L’espulsione di massa coronale (CME) prodotta potrebbe infatti sfiorare la Terra. Un modello della NASA della CME suggerisce che la nube di plasma solare potrebbe sfiorare la Terra domani, 31 gennaio. Secondo il sito specializzato SpaceWeather.com, a cura dell’astrofisico Tony Phillips, un tale impatto potrebbe innescare una tempesta geomagnetica classe G1 con aurore ad alte latitudini.

Il brillamento, la tempesta di radiazioni e il blackout radio in Australia

La macchia solare AR3559 ha generato un’esplosione il 29 gennaio, alle 05:38 ora italiana, producendo un forte brillamento solare classe M6.8.

Il brillamento prodotto dal Sole ha causato un blackout radio a onde corte sull’Australia ed è stata osservata una tempesta di radiazioni solari, associata al brillamento M6.7 dalla Regione Attiva 3559.

Cos’è una macchia solare

Una macchia solare è un’area più fredda e scura sulla superficie del Sole, causata da intensi campi magnetici. Queste regioni presentano temperature inferiori rispetto alle zone circostanti, generando un aspetto più scuro. Le macchie solari sono associate a un’attività magnetica intensa e si verificano in cicli di circa 11 anni. Studiare le macchie solari fornisce informazioni cruciali sulla dinamica solare e il comportamento della nostra stella, contribuendo alla comprensione degli impatti solari sulla Terra.

Cos’è un brillamento solare (flare)

Un brillamento solare, o flare, è un’intensa esplosione di energia solare che si verifica nella fotosfera del Sole. Si classificano in base alla loro intensità nelle categorie A, B, C, M, e X, dove A è la più debole e X la più potente. Questa classificazione misura la potenza irradiata in raggi X a una determinata lunghezza d’onda. I brillamenti solari sono causati da improvvisi cambiamenti nel campo magnetico solare, che rilasciano enormi quantità di energia, incluso l’invio di particelle cariche nello Spazio. La comprensione dei brillamenti solari è cruciale per studiare il comportamento del Sole e la sua influenza sul nostro Sistema Solare.

Cos’è un’espulsione di massa coronale (CME)

Un’espulsione di massa coronale (CME) è un’imponente emissione di plasma e campi magnetici solari nello Spazio. Questi eventi, spesso associati a eruzioni solari, si verificano quando la corona solare rilascia grandi quantità di materia ionizzata. La CME può viaggiare nello Spazio interplanetario, colpendo la Terra se è nella sua traiettoria. Questi impatti possono causare tempeste geomagnetiche, disturbare le comunicazioni radio, danneggiare satelliti e reti elettriche. Studiare le CME è cruciale per prevedere e mitigare i loro potenziali impatti sulla tecnologia e le infrastrutture terrestri.

Cos’è una tempesta geomagnetica

Una tempesta geomagnetica è un evento atmosferico causato dall’interazione tra il vento solare e il campo magnetico terrestre. Quando il Sole emette particelle cariche e vento solare, se queste particelle interagiscono con la magnetosfera terrestre, possono causare variazioni significative nei campi magnetici della Terra. Questo fenomeno può scatenare una serie di effetti, incluse aurore, interferenze nelle comunicazioni radio e nei sistemi di navigazione, e potenziali danni a reti elettriche. Le tempeste geomagnetiche sono spesso legate alle eruzioni solari e si verificano ciclicamente. Monitorare e comprendere tali eventi è essenziale per mitigare gli impatti potenziali sulla tecnologia e le infrastrutture terrestri.

Cos’è una tempesta di radiazioni

Una tempesta di radiazioni sulla Terra, scatenata da un brillamento solare, è un evento in cui il Sole emette intensi raggi X, protoni e particelle cariche durante un’esplosione solare. Queste radiazioni possono interferire con l’atmosfera terrestre e la magnetosfera, causando disturbi nelle comunicazioni radio, danneggiando satelliti in orbita e rappresentando un rischio per gli astronauti nello Spazio. La tempesta può anche influenzare i sistemi di navigazione elettronica e provocare blackout radio.

Monitorare e comprendere questi eventi è essenziale per mitigare gli impatti potenziali, proteggere le infrastrutture spaziali e garantire la sicurezza di attività umane in orbita e nello Spazio.

