Potente esplosione sul Sole: tempesta di radiazioni in corso sulla Terra, blackout radio in Australia

La macchia solare AR3559 ha generato un’esplosione oggi, 29 gennaio, alle 05:38 ora italiana: ha prodotto un forte brillamento solare classe M6.8. Il Solar Dynamics Observatory della NASA ha registrato l’estremo lampo ultravioletto (immagine in alto). Questo flare influenzerà la Terra in diversi modi: di seguito i dettagli.

L’esplosione sul Sole, il blackout radio e la tempesta di radiazioni

Il brillamento prodotto dal Sole già causato un blackout radio a onde corte sull’Australia. Gli operatori radioamatori e i marittimi potrebbero avere notato una perdita di segnale a frequenze inferiori a 30 MHz per un’ora dopo il flare.

In secondo luogo, è stata osservata una tempesta di radiazioni solari S1 (minore) associata al brillamento M6.7 dalla Regione Attiva 3559. Come riporta lo Space Weather Prediction Center della NOAA, l’evento è iniziato alle 07:15 ora italiana. La relativa allerta è in vigore fino alle 19 ora italiana di oggi.

Cos’è un brillamento solare (o flare)

Un brillamento solare, o flare, è un improvviso e intenso aumento di luminosità osservato sulla superficie del Sole, associato a un rilascio di energia magnetica accumulata nella sua atmosfera esterna. Questi eventi sono causati da interazioni complesse tra campi magnetici solari. Quando questi campi si riorganizzano o si riattorcigliano, possono generare intensi brillamenti di luce, raggi X e particelle cariche. I flare possono avere effetti significativi sulla Terra, interferendo con le comunicazioni radio, danneggiando satelliti e aumentando l’attività aurorale. Sono classificati in base alla loro intensità in raggi X. Gli astronomi studiano i brillamenti solari per comprendere meglio il comportamento magnetico del Sole e migliorare la nostra capacità di prevedere e mitigare gli impatti potenziali sulla tecnologia e le comunicazioni terrestri.

Cos’è una tempesta di radiazioni

Una tempesta di radiazioni sulla Terra, scatenata da un brillamento solare, è un evento in cui il Sole emette intensi raggi X, protoni e particelle cariche durante un’esplosione solare. Queste radiazioni possono interferire con l’atmosfera terrestre e la magnetosfera, causando disturbi nelle comunicazioni radio, danneggiando satelliti in orbita e rappresentando un rischio per gli astronauti nello Spazio. La tempesta può anche influenzare i sistemi di navigazione elettronica e provocare blackout radio.

Monitorare e comprendere questi eventi è essenziale per mitigare gli impatti potenziali, proteggere le infrastrutture spaziali e garantire la sicurezza di attività umane in orbita e nello Spazio.

