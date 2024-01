Studio rivela l’aumento dei disturbi mentali in Israele dopo Hamas

MeteoWeb

Uno studio condotto dai ricercatori del Ruppin Academic Center in Israele e della Columbia University documenta l’ampio impatto sulla salute mentale degli israeliani, sia ebrei che arabi, con un netto aumento di disturbo da stress post-traumatico (PTSD), depressione e ansia a seguito dell’attacco di Hamas avvenuto in ottobre. Lo studio, pubblicato su EClinicalMedicine del Lancet il 5 gennaio 2023, ha rilevato la prevalenza di probabile PTSD, depressione e ansia nelle settimane successive agli attacchi (29% per il PTSD, 42%-44% per la depressione e il GAD, rispettivamente), quasi raddoppiando la prevalenza registrata due mesi prima dell’attacco.

Le conseguenze del conflitto in Israele

“Le prevalenze di PTSD, depressione e ansia sono considerevolmente più alte rispetto a quelle riportate in studi precedenti focalizzati su eventi terroristici, come gli attacchi dell’11 settembre e altri attacchi“, ha dichiarato Yossi Levi-Belz, PhD, professore di psicologia clinica e presidente del Lior Tsfaty Center for Suicide and Mental Pain Studies presso il Ruppin Academic Center in Israele, che ha guidato lo studio.

L’escalation del lungo conflitto israelo-palestinese è iniziata il 7 ottobre con gli attacchi di Hamas contro civili nel sud di Israele, che secondo le autorità israeliane hanno causato la morte di oltre 1.200 persone e il sequestro di 240 ostaggi. L’attacco terroristico è stato seguito da una guerra totale tra il gruppo militante palestinese e le forze israeliane, rompendo più di un decennio di relativa calma lungo il confine Gaza-Israele.

Lo studio

Lo studio su scala nazionale, secondo i ricercatori, ha affrontato le limitazioni delle ricerche precedenti utilizzando un design di studio prospettico per valutare l’impatto dell’attacco. I ricercatori hanno impiegato una vasta gamma di misure di risultato probabili, tra cui PTSD, depressione e disturbo d’ansia generalizzato (GAD), valutando una coorte di cittadini israeliani, sia ebrei che arabi, due volte: 6-7 settimane prima dell’attacco e 5-6 settimane dopo gli attacchi.

Dal momento dell’inizio del conflitto, 240.000 civili israeliani hanno evacuato le loro case e 129 israeliani sono ancora detenuti come ostaggi. La guerra a terra nella Striscia di Gaza ha inflitto pesanti perdite anche ai palestinesi. Il ministero della salute nella Striscia di Gaza governata da Hamas ha dichiarato che più di 20.000 persone sono state uccise nel territorio palestinese dall’inizio della guerra.

Studi precedenti

Numerosi studi hanno documentato che eventi traumatici come la guerra e i conflitti armati possono causare un’allarmante crescita di stress post-traumatico e depressione. I sintomi di PTSD sono stati l’effetto collaterale più comune degli attacchi dell’11 settembre. Fino al 20% degli adulti direttamente esposti al disastro o feriti nell’attacco aveva sintomi di PTSD cinque-sei anni dopo l’attacco. Dieci anni dopo gli attacchi, il 15% dei 70.000 iscritti al World Trade Center Health Registry ha riportato depressione e il 10% ha riferito sia depressione che PTSD.

Il coautore dello studio, Yuval Neria, PhD, professore di psicologia medica clinica (in psichiatria ed epidemiologia) presso la Columbia University Irving Medical Center e direttore del programma di ricerca e trattamento PTSD presso il New York State Psychiatric Institute (NYSPI), ha affermato che i risultati sottolineano l’importanza cruciale di condurre una valutazione immediata di coloro esposti a traumi gravi, tenendo conto delle difficoltà psicologiche pre-attacco e delle “diagnosi” psichiatriche a seguito di un trauma su larga scala.

“Inoltre, i leader nazionali e i responsabili delle decisioni dovrebbero considerare di adottare misure per allocare tutte le risorse necessarie a facilitare trattamenti basati su prove per i civili colpiti“, ha aggiunto il Dott. Neria. “Interventi a breve e medio termine devono essere resi accessibili a tutta la popolazione, con l’obiettivo di promuovere autoefficacia, connessione e speranza immediatamente dopo gli attacchi e durante una massiccia confrontazione militare sia per la popolazione israeliana che per quella araba.”