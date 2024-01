Auto elettriche 2024: modelli, funzionalità e autonomia

MeteoWeb

L’anno 2024 sarà testimone di una rivoluzione nel mondo automobilistico, con le case automobilistiche che intensificano i loro sforzi nell’elettrificazione delle loro flotte. Diverse novità elettriche si preparano a debuttare, dando ai consumatori un’ampia gamma di opzioni green. Esploriamo alcuni dei modelli più attesi che faranno la loro comparsa sul mercato nel corso dell’anno di Alfa Romeo, Alpine, Audi, BMW, BYD, Chery, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, KIA, Lancia, Land Rover, Maserati, MG, MINI, Mercedes, Peugeot, Polestar, Porsche, Opel, Renault, Volkswagen, Volvo.

Alfa Romeo: la nuova Milano

Alfa Romeo svelerà il suo primo modello elettrico, la Milano, in aprile. Questo B-SUV promette un’esperienza di guida emozionante e sostenibile. La Milano sarà costruita nello stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia.

Alpine: una corsa elettrica con la A290_β

Alpine sta preparando la sua prima sportiva elettrica, la A290_β, derivata dalla Renault 5. Con due powertrain differenti, il modello promette prestazioni mozzafiato, con potenze che raggiungono i 200 kW.

Audi: E-Tron e altre sorprese

Audi lancerà la Q6 e-tron, basata sulla piattaforma PPE, insieme alla nuova gamma A6 e-tron. Con design innovativo e prestazioni eccezionali, Audi continua a dimostrare il suo impegno verso un futuro elettrico. Nel corso del 2024, la casa automobilistica dovrebbe lanciare anche la nuova gamma A6 e-tron, sia in versione berlina e sia station wagon.

BMW: nuova prospettiva

La nuova generazione della BMW X2, con la variante 100% elettrica iX2, sarà una presenza di spicco sul mercato. La casa bavarese svelerà anche la tanto attesa i5 Touring, aggiornando la i4 nel corso del 2024. Nel corso del 2024 sarà presentata anche la BMW i5 Touring di cui abbiamo già visto diverse foto spia. Si attende anche il restyling della BMW i4.

BYD: fascino cinese della Seal U

Nel 2024, BYD dovrebbe portare in Europa e quindi anche in Italia la nuova Seal U, un SUV elettrico con un motore da 160 kW (217 CV) abbinato ad una batteria da 71,8 o 87 kWh. Per il modello con l’accumulatore di maggiore capacità, BYD dichiara un’autonomia fino a 500 km secondo il ciclo WLTP.

Chery: Omoda 5, in arrivo in Europa

Il marchio cinese Chery porterà al debutto in alcuni Paesi europei, tra cui l’Italia, il nuovo SUV Omoda 5. Inizialmente sarà proposto con un motore a benzina ma poi arriverà una versione 100% elettrica con un propulsore da 150 kW (204 CV) e un’autonomia di circa 450 km secondo il ciclo WLTP.

Citroen: l’eleganza della nuova e-C3

Dopo averla presentata negli ultimi mesi del 2023, Citroen porterà sul mercato nel corso del 2024 la nuova e-C3. La vettura dispone di un singolo motore elettrico da 83 kW (113 CV) in grado di permettere alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 11 secondi. La velocità massima è di 135 km/h. L’unità è alimentata da un batteria con celle LFP (litio-ferro-fosfato) da 44 kWh. L’autonomia, secondo il ciclo WLTP, è di 320 km.

Fiat: l’eco-ico della città

Fiat si appresta a lanciare la nuova Panda elettrica. Il design dovrebbe essere ispirato a quello del concept Centoventi. Per quanto riguarda la meccanica, la Panda elettrica dovrebbe poggiare sulla piattaforma Smart Car, quella utilizzata per la nuova Citroen e-C3.

Ford: il futuro dell’explorer elettrico

Ford porterà finalmente sul mercato il nuovo SUV elettrico Explorer che era stato svelato lo scorso anno. Modello basato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen che la casa dell’ovale blu ha ottenuto in licenza. Un secondo modello a batteria, un SUV Coupé sempre basato sulla piattaforma MEB, sarà svelato nel corso del 2024.

Hyundai: restyling della IONIQ 5

Nel 2024 dovrebbe arrivare il restyling della Hyundai IONIQ 5. Modello di cui abbiamo già parlato alcune volte grazie all’arrivo di foto spia. I facelift introdurrà solamente alcuni affinamenti a livello estetico. Motori e batterie non dovrebbero ricevere particolari aggiornamenti. Tuttavia, è possibile che il marchio coreano possa aver lavorato per ottimizzare ulteriormente il loro funzionamento per migliorare leggermente l’autonomia del suo crossover.

Kia: EV5 si unisce alla gamma elettrica

KIA potrebbe portare al debutto anche in Europa il nuovo SUV EV5 che si unirà alla gamma elettrica della casa automobilistica posizionandosi al di sotto della EV6. Il design è simile a quello della EV9 ma le dimensioni saranno inferiori. Sempre nel 2024 è atteso il debutto del restyling della EV6 di cui sono già circolate alcune foto spia.

Lancia: la Ypsilon rinnovata

A febbraio debutterà la nuova generazione della Lancia Ypsilon, di cui abbiamo già visto molteplici foto spia senza alcun camuffamento. Sarà proposta anche in versione ibrida, mentre per quanto riguarda il modello elettrico, il powertrain dovrebbe essere il medesimo utilizzato su Jeep Avenger e su Fiat 600. Dunque, motore da 156 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh per un’autonomia di circa 400 km.

Land Rover: la prima elettrica in arrivo

Nel corso dell’anno debutterà la prima Range Rover elettrica, definita come la “Range Rover più silenziosa e raffinata mai creata“. Offrirà prestazioni paragonabili a quelle della Range Rover V8, mantenendo le capacità off-road che contraddistinguono i modelli Land Rover.

Maserati: l’eleganza della nuova GranCabrio Folgore

Nel corso del 2024 è atteso il lancio della nuova Maserati GranCabrio Folgore. Come la coupé che già conosciamo, anche questo modello sarà proposto nella versione “Folgore” 100% elettrica. Dal punto di vista tecnico, la Maserati GranCabrio Folgore adotterà il medesimo powertrain della GranTurismo Folgore, con 3 motori elettrici che erogano complessivamente 610 kW di potenza.

Mercedes: l’eleganza Off-Road della nuova EQG

Per il 2024, Mercedes porterà al debutto la nuova EQG, versione 100% elettrica della Classe G. Di questo modello abbiamo visto diverse foto spia e già sappiamo che disporrà di 4 motori elettrici, uno per ruota.

MG: la Cyberster elettrica

Nell’estate del 2024 dovrebbe arrivare anche in Europa la nuova MG Cyberster, una roadster elettrica. Vettura che sarà proposta in due versioni. La prima dispone di un motore elettrico da 231 kW (314 CV). MG proporrà poi una seconda versione più sportiva dotata di due motori elettrici e quindi della trazione integrale. Complessivamente, a disposizione ci saranno 400 kW (544 CV). Si parla anche di una velocità massima, rispettivamente, di 193 km/h e di 200 km/h.

MINI: elettricità in miniatura

MINI inizierà le vendite delle versioni elettriche della nuova Cooper e della nuova Countryman. Inoltre, il marchio inglese presenterà al debutto il crossover elettrico Aceman già anticipato da un concept. La vettura sarà proposta in due versioni: E ed SE.

Peugeot: SUV e-3008, un concentrato di tecnologia

La casa automobilistica francese porterà sul mercato il nuovo SUV e-3008, un modello elettrico dotato di un’autonomia che può raggiungere i 700 km. Il SUV è proposto anche con motorizzazioni ibride. I prezzi del modello elettrico partono da 49.780 euro.

Polestar: star del mercato elettrico

Nel corso del 2024 arriveranno sul mercato europeo gli ultimi due modelli della casa automobilistica, cioè la Polestar 3 e la Polestar 4. Polestar 3 è un SUV dotato di un doppio motore in grado di erogare 360 kW con 840 Nm di coppia. Polestar 4, invece, è un SUV Coupé proposto sul mercato in due versioni differenti, anche con doppio motore elettrico e la trazione integrale. Prezzi ancora da confermare ma si dovrebbe partire da circa 60.000 euro.

Porsche: Macan elettrica, il sogno di guidare in silenzio

Porsche porterà al debutto la nuova Macan elettrica, SUV molto importante per la sua strategia di elettrificazione. Poggerà sulla piattaforma PPE sviluppata in collaborazione con Audi. Questo modello adotterà powertrain con un doppio motore elettrico e potenze di oltre 450 kW. La batteria da 100 kWh consentirà un’autonomia superiore ai 500 km secondo il ciclo WLTP.

Opel: una nuova generazione elettrificata

Opel lancerà la nuova generazione della sua Grandland, che sarà anche elettrica e poggerà sulla piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis. Sarà strettamente imparentata con la nuova Peugeot e-3008. Dunque, a seconda del modello, sarà in grado di offrire un’autonomia fino a 700 km secondo il ciclo WLTP. Il nuovo modello sarà prodotto nello stabilimento di Eisenach, in Germania.

Renault: eleganza contemporanea

A fine febbraio, debutterà la nuova Renault 5, che sarà proposta ad un prezzo di partenza di circa 25 mila euro. Già sappiamo che poggerà sulla piattaforma CMF-B EV che è stata ribattezzata AmpR Small. All’apertura degli ordini, la nuova Renault 5 sarà offerta con una batteria da 52 kWh che permetterà di disporre di un’autonomia di 400 km secondo il ciclo WLTP. Successivamente, il nuovo modello sarà offerto pure con un accumulatore da 40 kWh.

Volkswagen: funzionalità della nuova ID.7 Tourer

Nel corso del 2024 debutterà la Volkswagen ID.7 Tourer, versione station wagon della nuova ID.7 che già conosciamo. Grazie alle forme da station wagon, la futura Volkswagen ID.7 Tourer potrà contare su di un bagagliaio con una capacità di 545 litri che potrà salire fino a 1.714 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Volvo: la nuova EX30 e il ritardo della EX90

Volvo inizierà le consegne della nuova elettrica EX30, condividendo le basi con altri modelli del Gruppo Geely. Inoltre, dovrebbe arrivare sul mercato la Volvo EX90 dopo un ritardo causato da problemi software. EX90 è strettamente collegata sul piano tecnico alla Polestar 3.

Il 2024 sarà un anno cruciale per l’elettrificazione dell’industria automobilistica, con una pletora di modelli elettrici pronti a conquistare le strade e a ridefinire il concetto di guida sostenibile.