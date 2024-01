Auto nel Lago di Como, recuperati dai vigili del fuoco i corpi di 2 persone | VIDEO

MeteoWeb

Un’auto è finita nel Lago di Como: i sommozzatori del nucleo di Torino hanno recuperato i corpi senza vita di un uomo e una donna a bordo del veicolo. Nella notte l’intervento dei vigili del fuoco. In atto le operazioni di recupero del mezzo e di accertamento delle cause. Le vittime sarebbero una donna di 45 anni e un uomo di 38 anni. L’automobile, un suv Mercedes, era posteggiata a pochi metri dalla ringhiera quando è partita in avanti, sfondando la protezione e finendo nel Lago, che in quel punto scende immediatamente di una decina di metri. L’allarme è stato lanciato da un testimone.