Autonomia auto elettriche: 30% in meno in inverno a causa del gelo

L’avvento delle auto elettriche ha rivoluzionato il panorama automobilistico, contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici e la dipendenza dai combustibili fossili. Tuttavia, un nuovo studio di Recurrent Auto ha gettato luce su una sfida inaspettata: l’impatto delle basse temperature sulla performance delle batterie, rivelando un intricato connubio tra la chimica delle batterie e il freddo invernale.

Chimica e flusso energetico delle auto elettriche

La chimica delle batterie, elemento fondamentale per il funzionamento delle auto elettriche, si rivela sensibile alle temperature più basse. Questo fenomeno influisce negativamente sul flusso ottimale di energia, portando a una significativa riduzione dell’autonomia dei veicoli durante il periodo invernale. Un ostacolo che richiede una profonda riflessione da parte degli ingegneri e dei progettisti dell’industria automobilistica elettrica.

Il grafico principale dell’analisi presenta una panoramica impressionante della perdita di autonomia delle auto elettriche a temperature fredde, mettendo a confronto 12 auto a batteria popolari negli Stati Uniti e in Europa. Questo approccio, basato sull’autonomia reale osservata dalla comunità di conducenti Recurrent in condizioni ideali, offre uno sguardo più realistico rispetto ai valori ufficiali EPA o WLTP.

Volkswagen ID.4 vs. Audi e-tron

I risultati del confronto hanno rivelato sorprese significative. La Volkswagen ID.4, ad esempio, ha registrato una diminuzione dell’autonomia invernale delle auto elettriche del 46%, un calo notevole che si traduce in circa 200 km con una carica completa. D’altra parte, l’Audi e-tron ha dimostrato maggiore resilienza, subendo solo il 16% di perdita di autonomia a 0°C rispetto alla temperatura ideale.

Tesla: icona elettrica tra sfide invernali

Le auto elettriche Tesla, celebri per la loro autonomia e prestazioni, non sono immuni alle sfide invernali. Le Model Y, Model 3 e Model X hanno subito una diminuzione del 24%, mentre la Model S ha evidenziato un calo del 28% in termini di autonomia invernale. Crucialmente, questi dati si discostano dai valori ufficiali EPA o WLTP, sottolineando la necessità di una comprensione più approfondita delle condizioni reali di guida.

Questo studio rivela la complessità nel calcolare l’autonomia delle auto elettriche, evidenziando come la differenza tra le percorrenze dichiarate nei cicli ufficiali e l’autonomia reale possa subire variazioni significative. La sfida delle temperature invernali richiede ulteriori sforzi nell’ambito della ricerca e dello sviluppo per garantire un’esperienza di guida elettrica ottimale in qualsiasi condizione meteorologica. Un passo fondamentale per consolidare il futuro dell’automobile elettrica.