Bambino cade dalla seggiovia in Veneto: è grave

Terribile incidente a Gallio, in provincia di Vicenza, dove un bambino di 9 anni è scivolato dalla seggiovia ed è caduto sulla strada sottostante che attraversa la pista nel comprensorio sciistico delle Melette, riportando gravi traumi alle gambe. Il bambino era affiancato da un adulto, come prescritto dalle regole, ma sarebbe scivolato rimanendo per alcuni istanti in bilico mentre il suo accompagnatore tentava disperatamente di issarlo nuovamente sul sedile. Alla fine però è scivolato giù, nonostante l’impianto fosse stato arrestato.

L’incidente è accaduto all’ora di pranzo. Sul posto, è intervenuto l’elisoccorso di Vicenza che lo ha trasportato in ospedale di Asiago, dove è stato ricoverato in codice rosso. Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Asiago.