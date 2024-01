Intelligenza artificiale: incontro tra Bill Gates e Meloni a Palazzo Chigi

MeteoWeb

È durato oltre un’ora l’incontro tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il fondatore di Microsoft, Bill Gates, a Palazzo Chigi. La riunione ha avuto luogo nell’ambito del ciclo di incontri sull’Intelligenza Artificiale e si è configurata come un’opportunità per fare il punto su uno dei temi centrali dell’agenda del G7 italiano. Oltre alla presenza di Gates, all’incontro ha partecipato anche padre Paolo Benanti, il quale ricopre il ruolo di presidente della commissione AI per il Dipartimento dell’Informazione ed Editoria, nonché membro italiano del Comitato sull’Intelligenza Artificiale delle Nazioni Unite.